En momentos en que se acrecientan las versiones de que Boca vendrá a la carga por Nahuel Tenaglia, el lateral de Talleres aseguró que no hubo comunicación oficial de parte del club de La Rivera, y que le hizo un pedido especial a quienes manejan su pase.

“Le dije a mi representante que me deje al margen de todo eso, tengo la cabeza puesta en Talleres. Vamos a hacer una pretemporada y tenemos competiciones muy duras. Yo quiero jugar la Copa Sudamericana porque nos costó mucho poder lograrlo y prefiero mantener los pies sobre la tierra y sólo ponerme a pensar en esa posibilidad cuando haya algo concreto”.

Así de claro, Tenaglia (24 años) intentó aplacar la ansiedad aún siendo un declarado hincha del Xeneize. Y de haberse iniciado en el club. “En Boca jugaba de delantero. Cando fui a Atalanta fui a probarme en esa posición pero faltaba un lateral en las pruebas, me preguntaron si me animaba a jugar, dije que sí y ahí empezó esta historia”, recordó.

Y apareció Talleres en su carrera, donde se desarrolló incluso en otros puestos. “Acá estaba Darío Kudelka, después vino Juan Pablo Vojvoda y en los partidos que jugamos por la Libertadores lo hice de central y fueron esos los primeros partidos que jugué ahí. Yo me tengo que adaptar a lo que necesiten los técnicos”.

“Hoy me siento muy bien de lateral, el Cacique (Alexander Medina) me da mucha libertad y eso me hace bien, me dice que si puedo que pise el área y trato de hacerlo partido a partido. Mi referente como lateral derecho: Dani Alves; como central: Sergio Ramos. Ambos enseñan muchísimo”, completó.