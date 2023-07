El padre de Joaquín Sperani reveló que el amigo confesó el crimen en Laboulaye: “Se conocían desde chiquitos”

En los últimos días, un trágico episodio conmocionó a la localidad de Laboulaye. Joaquín Sperani era intensamente buscado desde el pasado jueves y finalmente, fue encontrado sin vida este domingo por la tarde en una casa abandonada. Según informó el padre de la víctima, su amigo de 13 confesó el crimen.

QUÉ DIJO EL PADRE DE JOAQUÍN SPERANI

El padre de la víctima, Martín Sperani, dialogó este lunes con Mitre 810 y habló sobre el momento en que el niño confesó haber matado a Joaquín.

“Él estaba declarando cuando me dieron la noticia, nos dividía una pared. Él declaró que él había matado a mi hijo y ese momento fue muy duro y desgarrante. Se hicieron amigos en tercer grado de primaria, nunca hubo un episodio de violencia, no lo imaginaba yo”, dijo Sperani.

“No termino de entenderlo, no. En realidad que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. Te digo la verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué pero no tengo la respuesta”, expresó el hombre.

Sobre el día del rastrillaje, el padre relató cómo comenzó a tener sospechas del amigo de Joaquín: “Yo estaba en la parte de investigación. Cuando yo lo veo por las cámaras iban sonrientes, pero luego veo que vuelve uno solo y observo que algo se cae, entonces ahí fue donde descubrí que era el teléfono de mi hijo. Ahí empecé a sospechar”.

Según informó El Doce, una de las cámaras registró el momento que en que supuestamente cuatro personas ingresaron a la casa abandonada y solo tres salieron. Por este motivo, habría otras dos personas involucradas en el crimen que también serían menores de edad.

Sin embargo, el niño acusado de matar a Joaquín es inimputable ya que no puede ser sometido a un proceso penal debido a que es menor de 16 años. Por esta razón, el caso pasará a un juzgado penal juvenil para que continúe con la causa y pueda desentrañar qué pasó.

QUÉ DIJO LA MADRE DE JOAQUÍN SPERANI

Luego de hallar al menor sin vida este domingo, Mariela Flores, la madre de la víctima, dialogó con TN y culpó al menor de 13 años por la muerte de su hijo. “Todo indica que fue él quien lo mató. Es un psicópata basura”, dijo la mujer.

“Hay muchas pruebas que lo incriminan. Era un amigo de toda la vida. No sé qué se le cruzó por la cabeza”, añadió Mariela. Totalmente conmocionada, la mujer decidió no dar más testimonios ya que “no tenía las fuerzas” para hacerlo. Aunque aclaró que con el correr de los días diría “un montón de cosas” más