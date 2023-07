El desolador reclamo de la madre del niño desaparecido en Laboulaye: “Esto no es un juego”

El pasado jueves 29 de junio desapareció Joaquín Sperani (14) en la localidad cordobesa de Laboulaye. El adolescente salió de su casa hacia el colegio a las 15, pero nunca asistió a clases y desde ahí nada se sabe de él. Su madre, Mariela Flores, reclama la falta de compromiso de las instituciones locales.

La desaparición de Joaquín es un misterio para las autoridades de la localidad. El día de la desaparición, el joven salió de su casa en bicicleta hasta el colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”. De allí debía regresar a las 18.30. Sin embargo, el adolescente no asistió a la clase y tampoco regresó a su casa.

La última vez que fue visto tenía un buzo gris, una campera de abrigo color negra, pantalón celeste ahumado y zapatillas de color marrón gamuzadas. La preceptora confirmó que no estuvo al momento del registro de asistencia, pero su bicicleta apareció en el patio de la institución. Ese día, sus padres realizaron la denuncia.

Joaquín. El chico que buscan en Laboulaye.

EL DESOLADOR RECLAMO DE LA MADRE DE JOAQUÍN SPERANI

A 72 horas de la desaparición de Joaquín, la familia está desesperada y reclaman la falta de compromiso de las instituciones. “Qué raro esta ciudad, que si hay un puterio todos saben y vieron, y desde el 29/06/23 que falta mi hijo Joaquín Sperani, se hizo viral que falta, y nadie vio nada”, comenzó reclamando Mariela Flores, su mamá, en su cuenta de Facebook.

Y sumó: “Denuncio la poca preocupación de las instituciones de Laboulaye. El intendente me cruzó en la marcha y me dijo que mañana va hablar con el comisario. Por qué esperar hasta mañana si las horas pasan. Mi hijo no aparece esto ya no es un juego. Ninguna autoridad municipal ni escolar se acercó hasta mi puerta a brindarme ayuda. No se perdió un chupetín, es mi hijo el que falta”.

LAS NUEVAS PISTAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE JOAQUÍN SPERANI

A última hora de anoche, el papá del joven desaparecido habló con los medios locales y dijo que habría aparecido el teléfono de Joaquín y que esto generaba esperanzas. El aparato lo tendría un amigo del adolescente, quien sería el que habría aportado más información.

Según detalló Puntal, el niño testigo fue entrevistado por policías y una psicóloga. El comisario mayor Enrique Carreras, jefe de la Departamental, manifestó que, si bien bridó mayor información, no aportaría para llegar al paradero de Joaquín.

“Hasta el momento lo que tenemos es muy escueto. Pero no nos lleva a encontrarlo. Las pistas que tenemos no son seguras. Estamos trabajando con rastrillajes que hacen la gente de la Policía de la Provincia de Córdoba, los bomberos y un grupo de civiles que se ha sumado voluntariamente, Defensa Civil”, sumó.

Otra de las pistas es una filmación que lo capta en su bicicleta. El video fue aportado por vecinos de la zona.

Carreras mencionó que este domingo está previsto que arriben a la ciudad de Laboulaye más personal policial especializado, de investigaciones. También, se sumó la división Canes con perros.

Finalmente, manifestó que se agotarán todos los recursos hasta dar con Joaquín Sperani. “Queremos encontrarlo bien. En una ciudad de 22 mil habitantes no nos ha ingresado un dato potable que haya dicho lo hemos visto acá, o cruzado por allá. O que se fue hacia un pueblo vecino”.

Operativo de búsqueda en Laboulaye. Foto: gentileza

EL DÍA DE LA DESAPARICIÓN DE JOAQUÍN SPERANI

Mariela Flores habló en LV20 Laboulaye y contó detalles del último contacto que tuvo con Joaquín. Aseguró que en la familia no hubo discusión ni motivo alguno que pudiera hacer sospechar su alejamiento del hogar.

“Es un chico muy tranquilo y esa tarde cuando vuelvo del patio le digo a mi marido que Joaquín ya debía estar llegando, tipo 18.20. Se hacen las 10 y nada. Como él sabe ir a la casa de mi hermana que vive a una cuadra y media, esperamos hasta las ocho (20 horas). Mi marido llamó a mi hermana Celina y le dijo que lo mandara para casa, pero ella le responde que no lo vio en todo el día”, relató.

Joaquín Sperani se ausenta desde el jueves 29 de junio.

En ese momento, los padres comenzaron a llamar a sus compañeros para saber el paradero de Joaquín. Sin embargo, la información era dispar ya que algunos aseguraban que lo habían visto en la escuela y otros, hablaban de su ausencia a clases.

El papá logró hablar con la preceptora de Joaquín, quien le confirmó que no estaba en el registro de asistencia. Allí comenzó la búsqueda por la ciudad. Una conocida de la familia, Melisa, habría sido quien vio la bicicleta en la institución. “Le dije que no la tocara para que la policía fuera y viera”, agregó la mamá.

Paralelamente, realizaban llamadas al celular de Joaquín, pero éste aparecía como apagado. “Yo me fijo en el WhatsApp y veo que había entrado por última vez a las 13.30, cuando estaba en casa. Y después no lo activó más. Eso me generó más malestar”, dijo.

MARCHA POR LA APARICIÓN DE JOAQUÍN SPERANI EN LABOULAYE

La falta de respuestas provocó que una decena de personas encabezaran una marcha para pedir por su aparición. La concentración finalizó en Jefatura de Policías. Su madre, Mariela Flores, manifestó: “Pasan las horas y días y no hay nada, me dicen en la Policía: ‘Sí, mamá, estamos investigando’, pero no hay nada”.

Marcha por Joaquín, este sábado en Laboulaye. (Gentileza El Doce)

Tras la marcha, el ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, Julián López, se refirió al operativo y dijo: “Ante el caso de público conocimiento y que conmociona a la comunidad de Laboulaye y región, hoy (por este sábado) me reuní con los padres de Joaquín, el Fiscal a cargo y autoridades policiales”.

Además, aseguró estar “aunando esfuerzos y poniendo todos los recursos a disposición para encontrarlo prontamente”.

CÓMO APORTAR INFORMACIÓN DE JOAQUÍN SPERANI

Por cualquier dato, llamar a la comisaría de Laboulaye o al 3385597392 (madre) o 3385435836 (padre).