Laboulaye: marcha por el adolescente de 14 años que es buscado desde el jueves 29 de junio

Continúa la búsqueda de Joaquín Sperani, un adolescente de 14 años que se ausenta de su hogar en la localidad de Laboulaye desde el pasado 29 de junio. Según se informó, el joven debía asistir al colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas” ese mismo día, y desapareció en horas de la tarde. Hubo una marcha este sábado para reclamar por su aparición con vida.

La última vez que fue visto tenía un buzo gris, una campera de abrigo color negra, pantalón celeste ahumado y zapatillas de color marrón gamuzadas. Mariela Flores, madre de Joaquín, ya radicó la denuncia ese mismo jueves.

Joaquín. El chico que buscan en Laboulaye.

De acuerdo al testimonio de la preceptora del colegio, el joven no se encontraba en el aula al momento de tomar la asistencia. Sin embargo, su bicicleta estaba en el patio del establecimiento educativo. Sus compañeros de curso no pudieron darle certezas respecto a si lo vieron o no ese día.

Familiares y amigos del adolescente difundieron folletos por redes sociales, para intentar dar con el paradero del joven.

MOVILIZACIÓN POR JOAQUÍN EN LABOULAYE

Este sábado hubo una movilización de vecinos frente a la Jefatura de Laboulaye para pedir por la aparición con vida del adolescente buscado. Pasadas las 14, familiares, amigos y docentes de Joaquín Sperani realizaron una marcha.

Por cualquier dato sobre el paradero del adolescente, llamar a la comisaría de Laboulaye o al 338-5597392 (madre) o 338-5435836 (padre).