Emiliano Blanco, uno de los desequilibrantes en el gran 2021 que tuvo Racing de Nueva Italia, empezó el año sin chanches como titular en el equipo. Este sábado volvió a la ofensiva fue la figura en el 4-1 ante Crucero del Norte en el Sancho, para que la Academia que quede puntero en la Zona B.

“Me tocó jugar de titular, hacer un gol y dar una asistencia. Eso me devuelve la confianza. Muchos me preguntan porque no jugaba, porque no me tocó estar en los amistosos y en las primeras fechas. Y respondo que estamos todos en buen nivel y el técnico tiene para elegir”, expresó el Mono.

“Ya desde el año pasado veníamos sacando ventaja desde lo físico, y con este profe mantenemos la diferencia. Sabíamos que lo centrales de ellos eran lentos y que los laterales pasaban mucho, así que con Pocho (Agustín Lavezzi) los pudimos complicar con la velocidad y movilidad”, explicó el delantero sobre la goleada ante los misioneros.

Ahora se ilusiona con repetir ante San Lorenzo, el miércoles a las 21 en San Luis por Copa Argentina. “Todos queremos estar, y cumplir el sueño de dar un batacazo. Porque ellos tienen sus problemas pero es un rival de otra categoría, y al que le toque entrar tendrá que dejar la vida para poder ganarles”, afirmó.