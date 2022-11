El lamento viral de un tiktoker cordobés: “Para quienes vivimos afuera, volver se está volviendo un lujo”

Tommi Millot es un tiktoker cordobés que viaja por el mundo y comparte sus experiencias en redes sociales. En uno de sus últimos videos, aclaró por qué no regresa al país e hizo una comparación de precios entre los vuelos a Argentina y a otros países, y las desorbitantes cifras se hicieron viral.

“Te voy a explicar por qué no vuelvo a la Argentina”, comenzó contando el joven en un video que recaudó más de medio millón de reproducciones y comentarios de apoyo de otros argentinos viviendo en el exterior.

En su relato, el joven compara el precio de nueve vuelos a países de Europa, Estados Unidos y Méjico, con lo que sale un solo pasaje a Argentina, y la diferencia es abismal. Mientras que el primer recorrido le salió 1.237 euros, el vuelo de España a Argentina le significa un gasto de más de 1.100 euros.

La comparación de precios de los vuelos

“Ahora estoy viajando por un mes y medio y estos son los vuelos que tomo. Mi viaje comenzó en Marsella y me fui a Londres, ese vuelo me salió 35 euros. De Londres me fui a Roma, por 137 euros. De Roma me fui a Nueva York, ida y vuelta, y me salió 440 euros”, comienza explicando.

Y sigue: “De Nueva York me fui a Miami y me salió 207 dólares. De Miami a Cancún, por 143 euros. De Cancún a Nueva York por 220 euros. Después, volví a Roma y de ahí me fui a Montpellier por 55 euros. Si sacamos la cuenta de eso, nos da un total de 1.237 euros en pasajes”.

Posteriormente, mostró cuánto sale un vuelo de Marsella a Buenos Aires: “Los vuelos a Argentina están entre 1.100 a 1.500 dólares. Y no es por cuestión de anticipación, porque en abril el precio es similar”. Por lo que, reflexionó: “Para la gente que vive afuera, volver se está volviendo un lujo”.