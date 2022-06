Una serie de estafas salieron a la luz luego de que un grupo de jóvenes denunció a una agencia de viajes que no cumplió con el paquete turístico que habían pagado. El comercio se encuentra ubicado en calle Monseñor Pablo Cabrera, de la capital de Córdoba.

Un grupo de amigas, relató a El Doce que ya habían contratado a esa agencia en anteriores oportunidades. Actualmente estaban organizando una despedida de soltera en Punta Cana y decidieron comprar el paquete de vuelos y hospedajes en esta agencia.

Según comentaron, pagaron parte del viaje con tarjetas de crédito y otra parte en efectivo. “Quienes les dimos efectivo no recibimos comprobantes. Nosotras confiábamos en que sacaría los pasajes pero cuando se los empezamos a pedir no nos los daba”, aseguraron.

Allí comenzaron los inconvenientes y una de las jóvenes logró averiguar con otro agente de viajes que no se habían pagado las reservas de los vuelos y que por lo tanto se iban a quedar sin viaje. “El agente que nos ayudó comentó nuestro caso en un grupo de WhatsApp de colegas y mayoristas. De ahí surge que un mayorista de Mendoza le había dejado de proveer porque tiempo atrás les quedó debiendo 45 mil usd”, detalló una damnificada.

Pero eso no fue todo, otra de las jóvenes de este grupo notó que en su tarjeta habían compras por 375 mil pesos de un mayorista de viajes, 919 mil pesos de distintas aerolíneas y 31 mil pesos en una reconocida página de viajes. El total gastado fue de 1.328.000 pesos.

La explicación sobre las estafas de la agencia de viajes en Córdoba

Ante esta situación, una de las jóvenes decidió contactarse con la agencia y recibieron una respuesta que complicaría al comercio. “Cuando mi amiga vio esto el pasado sábado la llamó y la mujer le respondió ‘no te preocupes que te voy a cubrir estos cargos’, admitiendo la situación”, indicó.

Ante la falta de respuesta de otros mensajes, decidieron ir a la casa de la mujer y las atendió el marido. “Nos explicó que le había dado un brote psicótico y que estaba internada. Él descubrió todo esto el jueves porque la mujer también estafó a sus amigos, a gente conocida de ellos, a padres del colegio”, detalló.

La agencia de viajes habría estafado a unas 15 personas en Córdoba

Este grupo de jóvenes no habrían sido las únicas estafadas, luego de que se conociera este caso, se revelaron muchos más. Entre estos casos está el de una pareja de dominicanos que vive en Córdoba y que luego de la pandemia de Covid 19 se iban a reencontrar con sus familiares, después de 8 años. El vuelo iba a salir en la madrugada de este martes, pero no fue así.

“Un conocido nos recomendó la agencia por los buenos precios que tenía”, aseguró el hombre en diálogo con el mismo medio. El plan era que ella viaje este 31 de mayo, mientras que el hombre lo haría en diciembre. Sin embargo, el 6 de mayo fue el último contacto que lograron tener con la agente, cuando fueron al local para abonar el costo adicional de las valijas y a buscar los boletos.

“Yo anoche (por lunes) la llevé al aeropuerto y cuando llegamos no aparecía en el sistema para ningún vuelo. No había nada registrado a nombre de ella”, relató el damnificado. En la mañana del martes regresaron a la oficina y se encontraron con que estaba cerrada, y la mujer no les responde los mensajes ni las llamadas, aunque su celular está activo.

En total, la pareja, dueña de una peluquería, pagó 110 mil pesos: 80 mil pesos por los dos boletos y 30 mil más por las valijas.

Estafas con vuelos a Río de Janeiro, Europa y Disney

Un grupo de ocho amigos compraron un viaje a Río de Janeiro para el próximo fin de semana, para festejar el cumpleaños de uno de ellos. Según afirmaron, pagaron $62.650 por cada pasaje. “Pagamos el 9 de mayo y empezamos a reclamar los boletos. El viernes pasado nos dimos cuenta de que no le llegaban más los mensajes. Fuimos a la agencia y, después de golpear, una vecina nos dijo que se había llevado todo de ahí”, relató uno de los jóvenes.

Estos jóvenes también hablaron con el marido de la agente, quien les aseguró que los vuelos no se compraron y que el dinero no lo tenían. “Nos robó la ilusión del viaje”, concluyó.

Otro caso de la misma agencia es el de un hombre que pagó cuatro pasajes a Europa por 792 mil pesos. Según aseguró una de las denunciantes, los pasajes nunca fueron emitidos y con la misma tarjeta la agente compró pasajes a Bolivia.

Por otra parte, una mujer también dio a conocer su situación: “Yo iba a viajar el 7 de junio a Disney con mi hija por su cumpleaños. Pagué 5 mil dólares por el viaje, emitía papeles y códigos de barra que después perdían validez”, aseguró. Contó que se dio cuenta de la estafa porque las facturas tenían montos y fechas que no coincidían con lo que había pagado.