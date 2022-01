Instituto afina con fútbol la preparación para la próxima temporada en Primera Nacional, y este viernes disputará un amistoso con Mitre de Santiago, de la misma divisional, en cancha de Peñarol y a puertas cerradas. Dos encuentros, desde las 9.

Después de enfrentar a los santiagueños, otros de los clubes con más refuerzos en la categoría, por ejemplo con la llegada del ex Instituto, Lucas Landa; la Gloria viajará a Uruguay para el cuadrangular internancional, en el que el martes próximo enfrentará a Temperley, a las 18.15. Si gana, definirá la Copa Ondino Viera con el que pase del duelo de uruguayos entre Liverpool y Cerro Largo.

Instituto hizo oficial el traspaso de Rodrigo Garro a Talleres. Foto: Twitter @InstitutoAC

Posteriormente había un amistoso en danza con Atlético Rafaela, pero quedó descartado. Por lo que reactivan un clásico con Racing de Nueva Italia para la primera semana de febrero (entre el 4 y el 5). Es una posibilidad, que no convence del todo a Lucas Bovaglio, DT Albirrojo.

Pino y Racing

Racing de Nueva Italia puso en su radar a Martín Pino, delantero de Instituto que arranca desde atrás por la llegada de Patricio Cucci, y la inminente confirmación del regreso de Nicolás Mazzola. Y en el puesto también está Joaquín Molina, quien terminó jugando de titular en la temporada pasada.

Racing busca un delantero de área, porque se fueron Martín Garnerone (Chaco For Ever) y Nicolás Parodi. Y por ahora sólo cuenta con Diego Jara para esa función. Pino gusta y en Alta Córdoba analizan si lo ceden o no, porque ya se fue a préstamo Tadeo Allende, a Godoy Cruz.