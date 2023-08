El influencer Gastón Massa realizó su última sesión de quimioterapia: cómo lo vivió y la sorpresa de su familia

Gastón Massa, un influencer de Córdoba, finalizó este martes su tratamiento de quimioterapia para tratar un linfoma de Hodgkin, que padece desde hace unos meses. Al salir del Hospital Privado, se mostró muy emocionado y agradeció a todos por el apoyo.

“Y así es como pasó mi último día de quimioterapia. Un día que no me lo olvido nunca más. Con las pocas fuerzas que tengo después de ayer no quería dejar pasar el tiempo para agradecer...”, escribió en un posteo de Instagram este miércoles.

Allí, se tomó el tiempo para agradecer a su familia, amigos, novia, enfermeras, médicos y seguidores de las redes que estuvieron presentes en el proceso. El influencer concluyó: “Vamos por los rayos ahora en esta recta final”.

VIDEO: la sorpresa de su familia y amigos

EL DÍA QUE GASTÓN MASSA CONTÓ SOBRE SU ESTADO DE SALUD

Hace unos meses atrás, el influencer decidió grabar un video en las redes para explicarle a sus seguidores por lo que estaba pasando.

“¡Hola! ¿Cómo van? Ustedes se preguntarán qué hago así de pelado y hablando seriamente en un video”, arrancó diciendo Gastón y agregó: “Es para contarles algo que vengo pasando en el último tiempo. No para contárselos como algo trágico, sino que quizá puede ayudar a alguien que está pasando lo mismo. Hace un mes y medio me encontraron un linfoma en el pecho, que es un cáncer en la sangre. Obviamente que la palabra es fuerte y al principio fue un baldazo de agua fría”.

“Hace un mes arranqué quimioterapia, no les voy a mentir que la quimio es fácil. Es muy dura, hay días que estoy hecho pelota. Pero los días que estoy bien, los estoy aprovechando al mango para disfrutarlos, para filmar”, explicó en su momento Gastón.

QUÉ ES EL linfoma de Hodgkin

Según términos médicos, el linfoma de Hodgkin se trata de un cáncer de una parte del sistema inmunológico llamada sistema linfático. Las consecuencias son que, a medida que el cáncer se extiende, limita la capacidad del cuerpo de combatir la infección.

Uno de los síntomas más visibles y comunes son ganglios linfáticos del cuello, las axilas o la ingle se pueden inflamar; así como fatiga, fiebre y escalofríos.