El falso médico, Ignacio Martín, apuntó contra un alto funcionario de Córdoba: “La matrícula me la brindó él”

Este viernes comenzó el juicio contra Ignacio Martín, el joven acusado de simular ser médico durante la pandemia de Coronavirus, en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto. En su declaración, pidió discupas y apuntó contra funcionarios que habrían sabido de su verdadera condición.

“Cuando llegamos a la ciudad de Río Cuarto, el doctor Diego Almada nos ofrece, a mi expareja y a mí, realizar los sellos del ministerio de Salud y de ahí es que sale el sello ‘Dr. Ignacio Martin, COT del COE’”, comenzó a declarar Martín ante jueces y fiscales.

Tribunales. Ignacio Martín declaró en la primera jornada del juicio en Río Cuarto (Tomy Fragueiro/La Voz).

LA ACUSACIÓN DE IGNACIO MARTÍN CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS DE CÓRDOBA

El joven, que tenía 19 años cuando ocurieron los delitos, señaló que informó a las autoridades que no era profesional pero que luego, presuntamente avalado por los funcionarios, comenzó a presentarse bajo esta profesión.

“La matrícula me la brinda él (haciendo referencia a Almada). Cuando esto se hace público, me entero a quién le pertenecia la matrícula. Yo sólo sabía que él me la había dado y con eso me tenía que mover”, acusó.

Comenzó el juicio a Ignacio Martín, el falso médico del COE en Río Cuarto El imputado podría hacer uso de la palabra. Por qué se lo acusa de un homicidio. Foto Tomás Fragueiro/La Voz

Y sumó: “Yo termino aceptando como una negligencia mia, pero porque ellos me aseguraron que los que mandaban eran ellos y que me quedara tranquilo”.

QUIÉNES SON LAS AUTORIDADES ACUSADAS POR IGNACIO MARTÍN

“Cuando arribamos a Río Cuarto, lo hicimos en un centro de sald. Estaba el secretario de salud Marcelo Ferrario y el subsecretario de Salud Pérez Villareal”, señaló Martín, haciendo referencia a quienes habrían conocido su verdadera condición.

El acusado recordó que, cuando lo presentaron ante los funcionarios, fue “como un voluntario que estaba flojo de papeles y que no era médico pero que trabajaba muy bien”.

A partir de allí, aseguró que Almada y Ferrario lo designaron como jefe del Centro de Operaciones Técnicas del COE. Posteriormente, expresó: “Quiero pedir disculpas al tribunal, a la sociedad, a la fiscalía por hacer cosas que no me correspondían”.