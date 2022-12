El desconsuelo de la madre de Sofía Sosa, la joven asesinada por su ex en Salsipuedes

Sofía Sosa (23) es la víctima número 18 de los femicidios registrados este año en Córdoba. Su expareja, José Luis Gómez la asesinó sin mediar palabra en barrio Villa Sol de Salsipuedes. Analía, mamá de la víctima, mostró su desconsuelo y aseguró que su hija hizo todas las denuncias correspondientes.

“Desde el domingo pasado la amenazaba por todos los medios posibles, tuvo que bloquearlo”, comenzó contando Analía en diálogo con Radio Mitre. La mujer precisó que Sofía ya lo había denunciado por violencia, tenía un botón antipánico y aún así, nada evitó el crimen.

La joven tenía 23 años y un pequeño hijo. Fue asesinada por su expareja. Foto: Facebook

“Hizo todo lo que las autoridades dicen y tenía botón antipánico. Ella estaba sola en su casa porque no quería molestar a nadie”, dijo. La joven vivía con su pequeño hijo y, al momento del crimen, estaba con un hombre quien también resultó herido, según trascendió.

La bronca de su tía y el pedido de justicia

“Justicia, todos los enfermos por la droga hay que internarlos. Si no se recuperan, la pena de muerte. Ella había presentado la denuncia, tenía el botón antipánico, no sé por qué la justicia no hace nada. Que cambie toda esta justicia. No puede más esto. No se puede más. Anoche estuve con ella festejando. Soy la tía, la tía. Después un primo la trajo a la casa”, dijo su tía a Mitre 810.

Sofía murió con el botón antipánico en la mano

El fiscal de Violencia Familiar y Género del 6° turno, Pablo Cuenca Tagle, habló con La Voz y precisó que la joven había denunciado Gómez el 11 de diciembre pasado y que le habían entregado un botón antipánico como medida de protección.

SALSIPUEDES. El momento de detención de José Luis Gómez, femicida de Sofía Anabel Sosa (Policía de Córdoba).

A su vez, el padre de la joven también había denunciado a Gómez por agresiones contra su persona. Ambas presentaciones se habían hecho en unidades judiciales de distrito, no habían sido remitidas al fuero de Violencia.

Al momento del hecho, la joven activó el botón y la persona que estaba con ella salió en búsqueda de ayuda pero Gómez la apuñaló antes de que pudiera llegar el auxilio. “La joven murió con el botón antipánico en la mano, una situación desgarradora”, agregó el fiscal.