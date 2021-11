Los dichos del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sobre una intención de congelar los precios de los medicamentos no pasaron inadvertidos para el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba que ya anticipa su rechazo a la idea y advierte que podría castigar aún más a las farmacias cordobesas.

En tal sentido, la vicepresidenta de la entidad, Georgina Giraldi, opinó que una medida de este calibre “sería terrible, llevarían a la quiebra a un 20 por ciento de farmacias”, señaló en declaraciones al programa Arriba Córdoba de El Doce.

“Lo vemos con mucha preocupación”, agregó y argumentó: “Porque la situación de las farmacias es delicadísima y cuando se habla por ahí de los precios de los medicamentos son medidas políticas y no analizan cómo es todo el proceso del precio del medicamento, quién lo fija y quién tiene la ganancia”, resaltó.

Un Gobierno que no ve la realidad

Seguidamente sostuvo que “no se fijan en la realidad: tenemos que hablar de marcas, de sustituirlos con génericos o qué pasa con los medicamentos dentro de Pami”, opinó.

Luego completó revelando que “hay medicamentos que tienen lo mismo y hay una diferencia de precios enorme; apuntan a marcas caras que quizá son los más recetados, pero la gente sí tiene medicamentos accesibles para poder completar sus tratamientos”.

Por último destacó que “las farmacias dependen del precio, los aumentos de este año han ido acompañando la inflación”, opinó y criticó: “Son medidas que buscan dar un espectáculo mediático, en lugar de analizar la situación”, protestó.

“El Gobierno congela el precio, el laboratorio sigue teniendo su ganancia y el que achica la brecha del ingreso es el minorista, la farmacia; y a esto no lo tienen en cuenta, no lo quieren ver o no lo saben ver”, cerró.