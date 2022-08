El clásico Belgrano-Instituto: vistió las dos camisetas, fue DT en ambos clubes, y anticipa qué partido se verá el viernes

“Al último Belgrano-Instituto en Alberdi me tocó dirigirlo, en el 2009. Teníamos dos jugadores menos y lo empatamos con gol del Loco Román Díaz. En ese clásico pasaron muchas cosas dentro de la cancha, y también afuera. El árbitro nos echó a todos los del cuerpo técnico”, rememoró Marcelo Bonetto, por ese entonces técnico de la Gloria.

También le tocó dirigir a Belgrano, y en sus tiempos de marcador central defendió la camiseta de los dos equipos (jugó además en Talleres y en Racing), y vislumbró lo que pueden ofrecer de los dos lados, en el esperado clásico de este viernes a las 21.10.

“Este tipo de partidos se empieza a jugar quince días antes. El que dice lo contrario, sea jugador o técnico, miente. Será un partido trabado, con Belgrano que tendrá el plus de jugar en el Gigante, con los Piratas de fondo que te empujan y te llevan. Cuando jugaba en Belgrano y entraba con una molestia física, miraba alrededor y se me iba”, enfatizó.

Marcelo Bonetto y la previa del clásico cordobes. Fortalezas y deficiencias de Belgrano y la Gloria. Foto: Twitter @TercerTiempo3

Los dos llegan al cruce tras sendos empates, como primero y escolta, y Bonetto analizó: “Belgrano está en el punto más bajo de su rendimiento en el torneo y perdió parte de la ventaja en la tabla, pero todavía la tiene. Instituto lo puede aprovechar, le faltan jugadores de perfil izquierdo más allá de que lo vi a Monge por ese sector. Y debe explotar el lado izquierdo de la defensa de Belgrano. Tiene algunas falencias en el juego aéreo, que es el fuerte de Vegetti”.

Justamente, se refirió al artillero Celeste, que volvió al gol en el empate con Sacachispas. “Pablo necesita ser abastecido por las bandas, la falta de Barinaga y ahora la salida de Compagnucci lo afectó. El ingreso de Comba le hace bien como goleador. No se si Belgrano estaría donde esta sin Vegetti. Lindo duelo con al zaga de Instituto, que es un punto alto del equipo y justo le puede faltar. A (Ezequiel) Parnisari se lo recomendé al Luifa para Belgrano. Los zagueros de Belgrano no pasan por su mejor momento y los puede complicar Instituto con su velocidad”.

Decisivo

“Ya no queda tanto en el campeonato y Belgrano, como puntero, no debe desequilibrarse. No perder contra el perseguidor inmediato no estaría mal”, opinó Bonetto.

Y arriesgó: “Si Belgrano gana, prácticamente queda a las puertas del ascenso. Si a Instituto no le toca ganar tiene que entender rápido que se juega el otro ascenso en el Reducido”.