La tarde de este jueves se vio alterada en Córdoba por un impresionante accidente que ocurrió en el kilómetro 31 de avenida Circunvalación, anillo interno, en el que un camión aplastó a un auto. Como consecuencia del fatal accidente el conductor del rodado menor falleció mientras que su pareja debió ser internada en grave estado en el Hospital de Urgencias.

Quien aportó una versión de lo ocurrido fue la madre de los hijos de Oscar Centini (57), conductor del camión. Ella habló por teléfono con el hombre y contó lo ocurrido a El Doce.

Según declaró a ese medio, Centini se dirigía a una obra en la zona de El Tropezón. “El auto frenó de golpe e hizo marcha atrás para agarrar la salida a Carlos Paz”, comentó la mujer. “No hay forma de frenar un camión cargado. Ahí fue cuando lo chocó y terminan contra el guardarrail”, añadió según lo que le comentó el hombre.

“Cuando lo llamé, balbuceaba, estaba mal, en estado de shock. Aún no sabía que había un muerto. Me dijo: ‘Están bien. No quise mirar el auto, solo vi cuando sacaron a la mujer y se movía’”, detalló la mujer.

Centini no sufrió heridas y debió asistir a la Unidad Judicial de Accidentología Vial, donde le realizaron análisis de sangre.

El accidente

El hecho se produjo alrededor de las 15.30 en el kilómetro 31 de avenida Circunvalación. Allí un camión impactó de atrás a un Renault Logan que era ocupado por una pareja oriunda de Santa Fe. Por la violencia del choque debieron sacar el camión con una grúa para poder rescatar a los ocupantes del vehículo menor. El conductor, un hombre de más de 60 años, murió en el acto. La mujer fue trasladada con heridas de gravedad al Hospital de Urgencias.

Según indicó el jefe de guardia, Ariel Peralta, a El Doce, la mujer sufrió traumatismo de cráneo con perdida de conocimiento recuperado, trauma de tórax cerrado y miembro inferior izquierdo.