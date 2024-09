El Cacique Medina no dirigió en Talleres y habló sobre las cuatro fechas de suspensión

En un palco, de gorra y con handi en mano para comuicarse con el banco de suplentes de Talleres en el 2-0 sobre Racing Club en el Kempes, Alexander Medina pasó la primera de las cuatro fechas de suspensión, por ser expulsdo frente a Rosario Central.

“No hicimos absolutamente nada para recibir cuatro partidos de suspensión y hay imágenes que lo corroboran”, lanzó el Cacique en la zona mixta y en alusión al duro castigo. “No me esperaba la sanción y sentí impotencia en el momento. Ojalá lo podamos resolver en la semana”, se ilusionó. Aunque no es redimible con multa.

“A Yael Falcón Pérez lo conozco hace mucho tiempo y fue una protesta común y corriente como hacen todos”, añadió Medina, en referencia a su expulsión por reclamar un supuesto penal a Gastón Benavídez en los minutos finales en Rosario.

Talleres recibió a Racing Club por la fecha 15 de la Liga Profesional. Se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

Y también se refirió a la tarjeta roja para Franco Moyano, en el primer tiempo frente a Racing: “Hay una línea muy delgada entre la agresividad bien entendida y llegar tarde a la pelota, y más en el momento en el que estamos”.

Valentín Depietri marcó un golazo de contragolpe para darle la ventaja a Talleres sobre Racing en el estadio Kempes, por la fecha 15 de la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Por otro lado, destacó la actuación de Valentín Depietri, un delantero que recuperó con su llegada. “Para mí fue el mejor de la cancha. Me pone muy contento por él, porque necesita que la gente lo apoye y no lo chifle ante el primer error. Le pedí que se enfoque en lo que es bueno, con la pelota en los pies”.

El festejo de Cristian Tarragona en el 2-0 de Talleres sobre Racing en el Kempes por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

En la misma sintonía, felicitó a Cristian Tarragona, autor del segundo gol. “Me siento muy identificado con él, es un jugador de equipo”. Y avisó: “Acá no se puede dormir nadie”,

RECLAMOS EN TALLERES AL ARBITRAJE

Talleres recibió a Racing Club por la fecha 15 de la Liga Profesional. Se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

Fernando Machado, colaborador de Alexander Medina y quien estuvo en el banco, también hizo foco en las sanciones del partido entre Talleres y Racing: “Creo que la falta de Zuculini fue más abajo que la de Moyano. Y en la de Solari contra Miguel Navarro tendrían que haber llamado del VAR”.