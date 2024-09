Talleres: volvió a convertir Cristian Tarragona; por qué ocupó el lugar de Girotti

Valioso triunfo de Talleres sobre Racing Club para ponerse a tres puntos del líder Vélez, con un Cristian Tarragona que hace valer sus condiciones de goleador, como no pudo hacerlo en San Lorenzo. Selló la victoria ante la Academia, segundo consecutivo con la casaca Albiazul.

El festejo de Cristian Tarragona en el 2-0 de Talleres sobre Racing en el Kempes por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Jugó de titular por Federico Girotti, y el propio Tarragona explicó la razón del cambio por el ex River. “Gracias a Dios hoy vine a jugar con fe y me tocó entrar por un compañero, que no pudo entrar por un problema estomacal”.

Sobre la victoria, con un hombre menos desde el primer tiempo, el delantero de 33 años apuntó: “Venimos trabajando bien y estamos comprometidos. No nos desordenamos nunca y pudimos ganar tres puntos claves”.

El festejo de Cristian Tarragona en el 2-0 de Talleres sobre Racing en el Kempes por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

ELOGIOS DEL CUERPO TÉCNICO DE TALLERES

“Tarragona está en un nivel muy bueno. Hoy entró porque Fede estaba con un problema estomacal y lo hizo muy bien. Su nivel no nos sorprendió porque lo vemos todos los días”, afirmó Fernando Machado, colaborador de Alexander Medina, quien dirigió al equipo por la suspensión del Cacique.

Talleres recibió a Racing Club por la fecha 15 de la Liga Profesional. Se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes. (Javier Ferreyra / La Voz)

En relación a las cuatro fechas que recibió de castigo el técnico de Talleres, opinó: “Me parece excesiva la sanción. Pero estamos con las manos atadas... Con Alexander no tuvimos comunicación, pero nos conocemos de memoria. Sabemos lo que haría en cada situación”.