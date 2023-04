Docentes autoconvocados se manifiestan en las afueras del hotel Quorum y hay demoras en el tránsito

Ante el acatamiento de Uepc a la conciliación obligatoria, docentes manifestaron su disconformidad y decidieron continuar con las movilizaciones y reclamos. En este sentido, una centena de educadores se concentraron en las afueras del hotel Quorum para visibilizar la problemática.

En el edificio de avenida La Voz del Interior se desarrolla el “Encuentro Provincial de Trabajo Político y Territorial con intendentes y candidatos de Hacemos por Córdoba”. El acto está encabezado por Juan Schiaretti y Martín Llaryora, y es acompañado por una centena de intendentes de Hacemos por Córdoba.

Schiaretti, Llaryora e intendentes del PJ en el Quorum. (Facundo Luque) Foto: Facundo Luque

Por esta razón, los docentes decidieron concentrarse en las afueras del lugar desde las 20, para pedir respuestas a los mandatarios cordobeses.

Demoras en el tránsito en las afueras del hotel Quorum

La interrupción parcial del tránsito es parte de una medida que lleva adelante el gurpo de docentes autoconvocados. En diálogo con Cadena 3, dos manifestantes explicaron que no se sienten representados por la cúpula de UEPC y criticaron la decisión del gremio de no movilizarse en la calle.

En el lugar, se lleva a cabo el encuentro provincial con intendentes y candidatos de Hacemos por Córdoba. Foto: Facundo Luque

“(Juan) Monserrat no tiene planteo salarial de salir de la pobreza, no tiene planteo de ir a la lucha y no tiene planteo de escuchar a la docencia que hoy más que nunca tenemos que salir por este reclamo”, afirmó uno de ellos.

Hay un intenso operativo de seguridad en el sector y demoras en el tráfico, en la mano que va de Córdoba al Aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella.