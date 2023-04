Docentes se manifestaron durante un acto de inauguración de Martín Llaryora

El conflicto docente, que reclama mejoras salariales y condiciones laborales, aún continúa latente en Córdoba. En este sentido, este martes, un grupo de maestros autoconvocados escracharon al intendente Martín Llaryora durante su recorrido por las nuevas obras del Mercado Sud.

El mandatario cordobés estuvo en bulevard Illía para presenciar la finalización de la puesta en valor del edificio. En el lugar, se instalaron espacios verdes, veredas y se demolió el antiguo solado para reemplazarlos por nuevas vías con baldosas graníticas, rampas y sendas podotáctiles; entre otras modificaciones.

Del recorrido, también participó el viceintendente y candidato anunciado Daniel Passerini. En el evento también se anunció la continuidad de dos etapas más que mejorarán la parte de atrás del Mercado y luego, continuarán con el interior.

El reclamo docente durante el recorrido de Llaryora por el Mercado Sud

Durante el acto, una decena de docentes se convocaron en las afueras del Mercado Sud para hacerse oir por los mandatarios. Con redoblantes y banderas, los trabajadores exigieron ser escuchados por el intendente y el viceintendente.

“Estamos reclamando salarios dignos”, expresaron los manifestantes.

En qué instancia está el reclamo de los docentes

Pese a las ofertas, el gremio docente aún continúa en lucha. Desde Uepc plantearon que, antes de firmar cualquier ofrecimiento oficial, reclamará la restitución de los descuentos por paros realizados.

“Si no hay restitución de los descuentos por días de paro y no se frenan los descuentos que están ya cargados para descontar nosotros no vamos a poder firmar ninguna mejora. Si se aprueba la propuesta y están conformes los compañeros tendremos un salto más que dar, que es la garantía de la restitución de los días descontados”, planteó Juan Monserrat, delegado gremial, en diálogo con Mitre Córdoba.