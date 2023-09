Djorkaeff Reasco: nombre futbolero, familia de deportistas y la promesa a su mamá del refuerzo de Instituto

Nació en 1999 y como a su madre le apasiona el fútbol, eligió el nombre de un campeón del mundo de Francia 1998, Youri Djorkaeff. Y también le puso nombre de otro futbolista al hermano, mientras que su hermana es tenista profesional. La singular historia de Djorkaeff Reasco, el último refuerzo contratado por Instituto.

El exfutbolista francés Youri Djorkaeff se sacó una foto con el delantero de Ecuador, Djorkaeff Reasco. Foto: @sudamericana

El delantero ecuatoriano proveniente de Newell’s integró la Selección de su país en el Mundial de Qatar y allí conoció en persona al francés Djorkaeff, por quien lleva ese nombre. “Pudimos hablar unos minutos antes del partido con Senegal. Lo hicimos en inglés y fue muy predispuesto, algo inolvidable”, destacó Reasco, quien ese día hizo su debut mundialista al ingresar a los 64 minutos.

El delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco es nuevo jugador de Instituto (Prensa Instituto)

Germania González, su madre, no dudó en llamarlo como aquel delantero que deslumbró en el equipo comandado por Zinedine Zidane para la primera copa del mundo obtenida por Francia en el ‘98. “Mi mamá es apasionada del fútbol y yo nací en 1999. Debe haber presentido que podía llegar a ser delantero, porque también podría haberme puesto Zidane. Ser delantero me nació de muy chiquito y estoy cumpliendo el sueño”, explicó el nuevo delantero Albirrojo a Vía Córdoba.

Su hermano más chico y que se inicia en el fútbol, se llama Diogo, lleva su nombre por el exfutbolista uruguayo que pasara por el Real Madrid y la Selección Charrúa, entre otros. Su hermana Mell (21 años) es referente del tenis ecuatoriano. Sin olvidar que Néicer, su papa, fue un lateral histórico de la Liga de Quito y de la selección de aquel país en el Mundial 2006.

LA PROMESA DE REASCO A SU MADRE Y LO QUE VIENE EN INSTITUTO

“Mi mamá se vuelve fanática de los equipos en los que juego. Así que le voy a enviar la camiseta de Instituto y apenas pueda la vamos a traer a Córdoba para un partido”, anticipó el delantero ecuatoriano.

“Estoy muy ilusionado por este pase a Instituto. Tuve como técnico en la Selección a Gustavo Alfaro y me recomendó a venir al fútbol argentino, es la mejor decisión que tomé”, destacó Reasco.

Reasco ya se entrena en Instituto y podría debutar el domingo (Foto: Prensa IACC).

Y se refirió a su salida de Newell’s, donde no tenía continuidad como titular. “Estuve un año y medio, en una etapa muy linda de mi carrera. Lastimosamente no puedo responder a la pregunta de porque no era titular. Di todo de mí en los entrenamientos y cuando me tocó entrar. Ahora mi cabeza está en Instituto”.

Con la casaca Albirroja puesta, y la posibilidad de hacer su presentación este domingo a las 14 frente a Banfield, el delantero apuntó: “Quiero devolver la confianza al club que hizo el esfuerzo para comprar parte de mi pase. Ya estoy adaptado al fútbol argentino y a mi juego le agregué el roce que hay acá y madurez”.

El ecuatoriano de 24 años llega con el 20% del pase adquirido y un 30% a resolver antes de diciembre de 2024. Foto: Instituto

Sobre el Instituto que apunta al objetivo de seguir en Primera, enfatizó: “Cuando vinimos con Newell’s al estadio Kempes nos ganó muy bien. Y en Tucumán el equipo mostró temple en una cancha muy difícil. Ya me tocó jugar también en cancha de Belgrano, me falta en la de Instituto”.

LA CONVIVENCIA CON MARAVILLA MARTÍNEZ Y QUÉ JUGADOR ARGENTNO ES SU ESPEJO

“Soy un delantero moderno, de los que se asocian con el juego y marcan muchas diagonales. Soy centro delantero”, remarcó Reasco.

Con esas características, no dudó en poner ejemplos de jugadores argentinos. “Me fijo mucho en el juego de Julián Álvarez, y también de Lautaro Martínez”, señaló. Además de recibir los consejos en la Selección de Énner Valencia, estrella del fútbol ecuatoriano del Inter de Porto Alegre.

Martínez en un intento durante la visita de Instituto a Atlético Tucumán, por la Copa de la Liga Profesional. (Prensa Instituto) Foto: Prensa Instituto

En cuanto a su posición en la cancha, en la que en Instituto es titular indiscutido Adrián Maravilla Martínez, afirmó: “Vengo a aportar lo mío y que Diego (Dabove) decida. El equipo tiene un gran delantero, y hay que ayudarlo para que siga haciendo goles”.