Diego Dabove, un Instituto “desconocido” y lo que viene para la Gloria

“Me voy con bronca y amargura. No hicimos un gran partido pero estaba controlado. Se nos escapan dos puntos claves y muy importantes. Eso golpea. Pero el empate es justo por lo que hicimos en cancha”. Así lo reconoció Diego Dabove, técnico de Instituto tras el 1 a 1 con Gimnasia de La Plata que lo empató al cierre del encuentro.

“No nos pudimos acomodar nunca. No tuvimos una buena tarde en lo colectivo. El primer tiempo fue muy malo. En el segundo levantamos un poquito y coincide con el gol. Pero no pudimos terminar de hacer el partido que queríamos. No fuimos el Instituto que veníamos siendo”, asumió el entrenador.

Sobre los cambios en el equipo, explicó: “Lo de ‘Santi’ (por la titularidad Rodríguez) es porque venía muy bien. Ha trabajado mucho para merecer la titularidad. No tuvo la suerte de que el equipo lo acompañe hoy. El equipo no hizo un partido para ayudarlo… Los cambios que hicimos fueron puesto por puesto. Salvo los últimos dos. Armamos un 4-1-4-1 para sostener el resultado”.

“La sensación rápida de bronca es porque eran tres puntos claves que nos posicionaban en un lugar muy bueno en la tabla y nos alejábamos de la lucha de abajo. Viene de la mano de la no muy buena tarde que tuvimos. Igualmente, hay cosas positivas. El equipo sigue compitiendo con oficio y madurez. La gente se merecía una alegría porque fue una fiesta la cancha”, completó Dabove.

LA PRÓXIMA PARA INSTITUTO, VISITA A HURACÁN

El empate lo deja a Instituto por ahora séptimo con 11 puntos, fuera de la zona de clasificación. El torneo entra en un impasse por las eliminatorias del Mundial 2026, y la Gloria volverá a jugar el viernes 20 de octubre a las 19 frente a Huracán en Parque Patricios, por la novena fecha.

LOS ELOGIOS DE LEONARDOS MADELÓN A INSTITUTO

“Digo que este es un buen punto porque jugamos ante un contexto complejo, que requiere valentía y carácter. Esta es una cancha hermosa. Es increíble como alienta la gente de Instituto durante todo el partido. Por eso digo que el empate estuvo bien. Fue un tiempo para cada uno”, destacó Leonardo Madelón, DT de Gimnasia, y quien fuera ayudante de campo de Instituto en 2006.

Leo Madelón, DT de Gimnasia, y su ayudante de campo, Esteban González (Ramiro Pereyra / La Voz). Foto: Ramiro Pereyra

“Arrancamos distraídos el segundo tiempo y no podemos dar esas ventajas. Debemos equilibrar la tenencia. Trabajamos bajo mucha presión. El equipo está con mucho vértigo, por eso hay que poner pausa. Confío mucho en los pibes. No bajamos ni borramos a nadie”, puntualizó.