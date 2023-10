Todo lo que tenés que saber del partido Instituto-Gimnasia (L); octava fecha Copa de la Liga

Instituto vuelve a Alta Córdoba tras dos salidas consecutivas, este domingo a las 14.30 frente a Gimnasia de La Plata, muy comprometido con el descenso, y rival directo por la permanencia. Por TNT Sports.

Si Instituto suma de a tres ante el Lobo y luego pierde todos los partidos que le restan llegará a un promedio de 1,097 y Arsenal de Sarandí (prácticamente condenado) ya no podrá alcanzarlo. Los del Viaducto puede descender este domingo si gana la Gloria, y Platense y Sarmiento suman al menos un punto en sus respectivos encuentros ante Racing y Unión de Santa Fe, respectivamente.

Nicolás Barrientos celebra su gol ante Colón. Noche perfecta. (Facundo Luque / La Voz).

Por eso el Albirrojo puede dar este domingo ese primer paso: decirle adiós a los promedios y ya sólo concentrarse en la tabla anual donde suma 42 unidades y está en el puesto 17°.

CÓMO VIENE INSTITUTO

Instituto suma 10 puntos y aparece octavo en la Zona A, a tres unidades de puestos de clasificación. Con cuatro fechas sin derrotas, por tres empates y una victoria, se ilusiona con otros objetivos más allá de mantenerse en la categoría.

Diego Dabove debe resolver si Lucas Rodríguez sigue en el lateral izquierdo o regresa Jonathan Bay tras un micro desgarro. No se descarta el ingreso de Gabriel Graciani, para darle un toque más ofensivo al mediocampo, y jugaría con dos puntas.

Instituto enfrentó a Lanús por la Liga Profesional 2023. El partido correspondió a la fecha 26 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Santiago Rodríguez, un delantero que Instituto debe recuperar, acompañaría al goleador Adrián Martínez. Y otra opción es jugar con un doble 9, lo que muestra a las claras que la Gloria sólo piensa en ganar.

Santiago Rodríguez festeja su gol a los 4 segundos en el partido de Instituto ante River, en el Monumental de Buenos Aires, por la fecha 21 de la Liga Profesional. (Fotobaires)

ASÍ VIENE GIMNASIA PARA VISITAR A INSTITUTO

Desde que asumió Leonardo Madelón como DT, el Lobo platense sumó siete puntos sobre 12, con dos victorias en el Bosque y la igualdad ante Estudiantes pero no pudo quebrar la racha negativa en condición de visitante.

Fuera de su cancha, Gimnasia acumula once partidos sin triunfos, con seis derrotas y cinco empates, donde marcó cuatro goles (en dos igualdades en 2 con Newell´s y Talleres) y recibió catorce. No convirtió en sus últimas tres presentaciones y en nueve de los once encuentros no pudo anotar goles.

En el historial jugaron 17 veces con ventaja de Gimnasia de siete triunfos contra tres y siete igualdades.

CÓMO ES EL INGRESO PARA LOS HINCHAS DE INSTITUTO

Por decisión de la mesa del COSEDEPRO se ha dispuesto lo siguiente: no se permite el ingreso de banderas, tirantes, telones, banderas con palo reglamentario en el Instituto-Gimnasia.

Instituto y Colón, en duelo de la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, en Alta Córdoba. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

Sí está autorizado entrar con instrumentos musicales. El horario previsto para el control es el de las 12. Se recuerda, además, que está prohibido el uso de pirotecnia y papel picado, causal de aplicación de sanciones de parte de los organismos de seguridad.

POSIBLES FORMACIONES DE INSTITUTO Y GIMNASIA

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón y Lucas Rodríguez; Matías Romero o Gabriel Graciani y Nicolás Linares; Gastón Lodico, Brahian Cuello o Santiago Rodríguez y Jonás Acevedo; Adrián Martínez. DT: Diego Dabove.

Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral y Nicolás Colazo; Matías Abaldo, Agustín Bolivar, Rodrigo Saravia y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.