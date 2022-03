Mientras avanza la investigación por las presuntas estafas de la Generación Zoe, en Villa María uno de los denunciantes ante la Justicia rompe el silencio y confiesa: “Me engañaron”, admitió.

Se trata de Marcelo Peñaloza, un chofer de colectivos, que ha contado con detalles cómo fue captado, cuánto dinero reclama y otros aspectos que son muy útiles para comprender cómo funcionan estos esquemas, que prometen jugosas ganancias sin hacer un esfuerzo acorde a la promesa de una rentabilidad sospechosa.

Decidido a recuperar su dinero, Peñaloza asegura que invirtió 600 dólares que ahorraba para las vacaciones: “Yo entré para probar cómo era con relativamente poco dinero”, dijo a El Diario, pero alertó que “hay gente que puso casas, autos, todo lo que tenía”, se lamentó.

Seguidamente refirió que puso el dinero en agosto de 2021 y que al principio todo aparentaba ir bien: “Decidí poner esa plata que tenía que inmovilizar por 12 meses y por la que me iban a dar un 7,5 mensual. Cobré el interés los primeros meses”, relató.

Entrar, para él, fue una decisión impulsada por otros, dijo: “Tenía gente conocida que me contaba que le iba bien y empecé a preguntar, asesorarme. Un día llegué a la oficina, me informaron un poco y bueno, decidí poner esa plata”, recordó.

“Al ver a la gente que uno toma como referencia que había puesto plata, pensé que era posible. Había políticos, contadores, doctores, abogados nuevos y también periodistas que pusieron plata”, señaló.

Por último, agregó que “en esta trampa no han caído solamente trabajadores como yo, sino otras personas. Yo caí solito, porque vi a toda esta gente que le iba bien, pero también debo admitir que tenía compañeros que me decían que eso no podía ser”, recordó.