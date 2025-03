Del astrólogo de Talleres: “Fassi tiene buena luna”; y qué pasará ante Belgrano en el clásico

En medio de la euforia por el título que Talleres obtuvo ante River en Paraguay por la Supercopa Internacional, Andrés Fassi le agradeció al astrólogo Giorgio Armas por “la sinergia” que ayudó al club de barrio Jardín en la consagración.

Quién es Giorgio Armas, el astrólogo de Talleres.

El astrólogo, quien también colabora con Boca, Alianza Lima y Colo Colo, entre otros clubes, se mostró feliz por el reconocimiento y expresó: “Una de mis metas es que todos los clubes de fútbo, así como tienen su área de psicología, tenga también la de astrología. Fassi se deja asesorar y le gusta aprender. Y dio sus frutos, le ganamos una final a River”.

Talleres festejó en el Kempes con su hinchada la obtención de la Supercopa Internacional después de ganarle a River en Paraguay. Foto Javier Ferreyra

En una entrevista con Tercer Tiempo, por Radios Sucesos, anticipó: “Fassi tiene buena luna... Este envión anímico, astrológico, hará que Talleres mejore y la vaya bien. Hay que tener paciencia”. Y sobre la “sequía” de las delanteros Albiazules aseguró que está trabajando sobre el tema.

Talleres y su título ante River. (Liga Profesional)

“Estoy en una fecha de limpieza, aprovechando el mercurio retrógado, trabajando con los delanteros. Como también lo hago con Cavani en Boca. Ya es la segunda vez. Cuando lo hicimos, se le abrió el arco con tres goles ante Belgrano”, indicó.

"Estoy en una fecha de limpieza, aprovechando el mercurio retrógado, trabajando con los delanteros, entre ellos con Cavani. Ya es la segunda vez", dice el astrólogo Giorgio Armas en la charla con TERCER TIEMPO; y agrega: "Yo tengo fe que Román le va a dar la séptima a #Boca" pic.twitter.com/fCubXuJQuT — TERCER TIEMPO (@TercerTiempo30) March 15, 2025

Ganar la Supercopa Internacional liberó los festejos en barrio Jardín, y Armas dio una explicación de por qué se le venía negando: “Talleres tenía un aura negativa, estaba bloquedo. Parecido a lo que le pasaba a la Selección argentina antes de ganar el Mundial”.

EL CLÁSICO TALLERES-BELGRANO

“El clásico de Talleres con Belgrano será una guerra. Todavía no tengo la predicción, no lo he trabajado porque falta bastante”, señaló Giorgio Armas sobre el derby por la Copa de la Liga, el próximo 30 de marzo.

Talleres y Belgrano terminaron 0 a 0. (La Voz).

El astrólogo ya viene colaborando con Talleres desde 2024, el anticipó a Andrés Fassi que en el partido con Boca por Copa Argentina el arbitraje sería perjudicial y que no debía perder la calma. Y que el título no estaba lejos.

“Yo le dije a Fassi que el año pasado la teníamos complicada, y que Vélez sería campeón más allá de llegar a la última fecha del toreno con chances. Teníamos que meter nuestra energía a la Supercopa Internacional”, completó.