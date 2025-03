Con la camiseta de Talleres puesta, el desahogo de Andrés Fassi por el título

“Esta camiseta ya es vieja... es de hace un par días, tiene una sólo estrella”. Con orgullo, con el pecho inflado, Andrés Fassi muestra el escudo en el que asomó una nueva estrella por la consagración frente a River, por la Supercopa Internacional en Paraguay.

“Es un día muy especial, histórico gracias a ustedes. Hoy definitivamente dimos vuelta la historia. Le dimos a la gente ese compromiso que teníamos. Llegamos hace 10 años, prometimos trabajo, prometimos darle a Talleres nuevamente un protagonismo”, le habló Fassi desde el centro del campo de juego del Kempes a los hinchas, en el festejo por el título.

Talleres festejó en el Kempes con su hinchada la obtención de la Supercopa Internacional después de ganarle a River en Paraguay. Foto Javier Ferreyra

“Prometimos darles a ustedes, que son la escencia de este club, alegrías que tanto esperaban. Hoy es un título para la historia, para la gente, para padres, abuelos, para los que están y los que no están. Agradecerle al Cacique y cuerpo técnico, a los jugadores, a la gente… Han entrado a la historia. Y agradecemos a todos los que están viniendo de Paraguay. Y gritar… ‘dale campeón, dale campeón”, exclamó.

Y su discurso en el Kempes tras ser campeón. (Javier Ferreyra /La Voz).

EL TÍTULO Y LA DÉCADA DE FASSI EN TALLERES

Diez años atrás, Andrés Fassi asumía como presidente de Talleres y le tocó perder la final contra Gimnasia de Mendoza por el ascenso a la Primera Nacional. “En el momento de los penales contra River, mi hijo Franco me recordó la frase que dije aquella vez, de transformar ese dolor en trabajo para conseguir logros”, rememoró.

Tal vez por eso se lo ve feliz y conmovido, pero a la vez sereno. “Es como un desahogo, es sentir que cumplimos después de tantas finales. Desde que perdimos con Tigre no me separé del plantel. No pude bajar a los festejos por la suspensión de AFA, pero lo viví intensamente como lo que es, la felicidad de obtener el primer título para Talleres”, enfatizó.