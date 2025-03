“Fuerza espiritual”: quién es Giorgio Armas, el famoso astrólogo que asesora a Talleres

En el peculiar universo del fútbol argentino, donde la pasión se entrelaza con la superstición, emerge la figura de Giorgio Armas Gabrielli, un astrólogo que ganó notoriedad por sus vínculos con importantes clubes.

El propio Armas se presenta en sus redes sociales como asesor de la Selección Argentina y otros seis equipos de Sudamérica, incluyendo al campeón de la Supercopa Internacional, Talleres.

QUIÉN GIORGIO ARMAS, EL ASTRÓLOGO QUE ASESORA A TALLERES

La incursión de Armas en el fútbol se remonta a 2003, cuando comenzó a trabajar con Cienciano de Cusco en Perú, país donde residió durante muchos años. En la actualidad, su labor se extiende por todo el continente, asesorando a equipos como Alianza Lima, Colo Colo de Chile, Nacional de Colombia, Olimpia de Paraguay y Peñarol de Uruguay.

Según sus propias palabras, él trabaja sobre las energías para prevenir faltas, lesiones y otras cuestiones, basándose en el estudio de los signos. Armas diferencia su trabajo de las predicciones de hinchas en redes sociales, enfatizando que en el fútbol se ganaron muchos títulos a través de la astrología.

VIDEO: EL VÍNCULO ENTRE EL GIORGIO ARMAS Y TALLERES

Su llegada a Talleres no fue inmediata. Armas confiesa haber “presumido y molestado durante mucho tiempo, hasta que Fassi me dio bola y me brindó la oportunidad de entrar”. Hoy, se siente “un hincha más” del club cordobés.

La consagración de Talleres en la Supercopa Internacional ante River Plate marcó un punto álgido en esta relación. Andrés Fassi, el presidente de la T, agradeció públicamente a Armas a través de la red social X, reconociéndolo como “parte de la familia albiazul”.

En su mensaje, Fassi destacó la “sinergia, buena vibra y oraciones” del astrólogo, añadiendo que Armas ayudó al equipo a entender la final contra River. “En todos los proyectos institucionales y deportivos también juegan los que no están adentro de la cancha, y vos fuiste uno de los que creyeron en nosotros”, sostuvo el presidente de Talleres.