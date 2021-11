Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad y justamente a prácticamente un mes de estas fiestas, Cristian “Cuti” Romero recibió un regalo muy especial por parte de uno de sus compañeros en Tottenham.

Este martes, el cordobés ex Belgrano -y que la rompe en su club y la Selección Argentina- compartió una historia en su cuenta de Instagram donde agradece el gran gesto de Sergio Reguilón.

“Regalos for la banda” escribió el lateral izquierdo en su historia. En la foto se lo podía ver en una foto junto al Cuti Romero, Giovani Lo Celso, Davinson Sánchez, Pierre-Emile Højbjerg y Hugo Lloris.

El ex Belgrano, Cristian Romero, compartió una Historia con el regalo que le hizo Reguilón.

¿Qué eran los regalos? El español se la jugó y le regaló a sus cinco compañeros la nueva Nintendo Switch. “Gracias Regui”, le respondió el Cuti Romero.

Sergio Reguilón y el regalo de Mourinho

Esta no es la primera vez que Reguilón está involucrado en una situación de regalos navideños. El año pasado, el español fue noticia porque reveló que, el por entonces DT del Tottenham, lo sorprendió el 25 de diciembre en la práctica con un lechón de regalo.

“El día de Navidad, que sabe que estoy solo, llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. La abro y era un cochinillo cocinado ya. Me dijo: ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien’”, contó el ex jugador del Real Madrid. “Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú aparte del fútbol es muy importante”, agregó.