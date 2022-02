Luego de que se confirme la compra del pase de Julián Álvarez por parte del Manchester City, las redes estallaron ante el alucinante parecido entre el cordobés y un ex jugador de ese club inglés. Se trata de Georgi Kinkladze, quien defendió los colores de los “Ciudadanos” a fines de la década del 90′.

La comparación comenzó como una broma en las redes sociales y terminó volviéndose viral por la increíble similitud física que existe entre ambos. Como si esto no fuera poco, cabe recordar que el georgiano Kinkladze también jugó en el fútbol argentino antes de llegar al equipo de Manchester.

Georgi Kinkladze jugó en el Manchester City entre 1995 y 1998. Foto: Twitter

Según se puede verificar en su extensa trayectoria, el ex mediocampista, que actualmente tiene 48 años, pasó por Boca en la temporada 1994/1995. No obstante, Kinkladze no disputó ni un solo partido con la camiseta del “Xeneize” y volvió a Europa para seguir su carrera.

El primero en notar este parecido en las redes fue el usuario de Twitter @alanrotela7. Inmediatamente después de su publicación, las redes sociales explotaron por el increíble parecido físico entre Álvarez y Kinkladze.

El increíble parecido entre Álvarez y Kinkladze. Foto: Vía País

El pase de Álvarez al Manchester City

En los últimos días se confirmó el pase de Julián Álvarez al Manchester City por una cifra bruta cercana a los 24 millones de dólares. Vale destacar que el delantero de 22 años seguirá a préstamo en River hasta fin de año.