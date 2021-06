El avance del coronavirus en Córdoba jaquea al sistema de salud y por todas partes se encienden alarmas, sobre todo desde un frente de la batalla como la terapia intensiva, donde una especialista ha expresado su preocupación por el incremento de casos en la provincia.

Sin vueltas, Daniela Olmos Kutscherauer, de la delegación Córdoba de Sociedad Argentina de Terapias Intensivas (Sati), dice “la percepción que tenemos es que se ha superado el 80 por ciento de la ocupación total de las camas”, consideró en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.

Seguidamente, reclamó que desde su entidad “venimos planteando el incremento desde fines de abril, principios de mayo”, alertó y agregó que una variable muy preocupante es el tiempo de internación, que hace bajar la disponibilidad de camas: “hay pacientes más jóvenes, pacientes que requieren un tiempo más prolongado de estancia en en cama, lo que hace que la rotación sea lenta”, relató.

Luego amplió con más detalles y dijo “que el promedio de internados es de 52 más o menos y muchos no están vacunados. Se trata de la gente más activa y que recién está ingresando al cronograma. Es un grupo etario distinto al del año pasado”, sintetizó.

Por último, opinó que “el nivel de apertura en esta situación me da mucho miedo. Estamos extenuados. Entiendo que la gente tiene qué comer y no se qué haría si no pudiera trabajar”, reconoció y luego completó con que “hay que ser responsable en todo sentido, más allá del covid, porque un problema grave de cualquier tipo, deriva en terapia intensiva, donde la situación es límite”, cerró.