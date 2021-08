Un trabajador municipal denunció en la Justicia de Córdoba que fue atacado a golpe por un guardaespaldas del gremialista del sindicato de recolectores Surrbac, Mauricio Saillén, en un hecho ocurrido en la misma dependencia pública en la que se desempeñan.

El denunciantes se presentó el martes en la fiscalía de Jorgelina Gutiez, para iniciar una querella y presentar estudios médicos que acreditarían las lesiones que habría sufrido en el presunto hecho, contaron voceros judiciales a La Voz.

Según la versión proporcionada por el municipal, un grupo de hombres lo rodeó para increparlo por su opinión contraria a la del jefe sindical, y de ese grupo fue un personaje al que llaman “el Perro” e identificado como Matías Peralta, el que comenzó a golpearlo.

Además, el denunciante recordó que todo comenzó en 2019, cuando fue entrevistado por El Doce, denunciando descuentos a los afiliados del gremio y que eran destinados a la mutual sindical.

Sobre el incidente ocurrido la semana pasada, el trabajador relató: “Llegué el miércoles, y cuando estoy saludando a los compañeros aparece una persona que me grita delante de todo ¡Este no es lugar para traidores! Con los traidores no hay piedad!”, refirió.

Saillén se encuentra investigado por los graves delitos de asociación ilícita, usura, defraudación y lavado de dinero, y también por presuntas irregularidades con los dineros de los propios afiliados del sindicato.