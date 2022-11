Córdoba: quedó sin trabajo, se dedicó al arte y dibujó un increíble retrato de Lionel Messi

Hace tres semanas, Rafael Celiz quedó sin trabajo. Por eso, decidió enfocar todas sus energías en una pasión que lo acompaña desde chico: el dibujo. Ahora, y en el marco del Mundial Qatar 2022, diseñó un increíble cuadro de Lionel Messi, que puso a la venta en sus redes sociales.

“Estoy sin trabajo hace tres semanas. Me mandaron el telegrama por reducción de personal. Así que, por ahora, la voy a remar con el arte. A lo mejor Dios me está mostrando que éste es el camino”, dijo el dibujante de barrio Villa Unión a Vía Córdoba.

UN LIO MESSI DIBUJADO AL GRAFITO

La obra muestra a un Lionel Messi capitán del seleccionado argentino, con la última camiseta oficial. Según detalló el artista, el dibujo fue realizada bajo la técnica de grafito y ocupó ocho horas, divididas en dos días.

El dibujo, que se entrega en un cuadro y listo para colgar, se comercializa a través de sus redes sociales: @rafael_celiz @rc.dibujos en Instagram, @DibujosRc en Twitter, RafaelCelizDibujo en Tik Tok y RC DIBUJOS en YouTube.

El increíble dibujo de Lionel Messi, en el marco del Mundial Qatar 2022. Foto: Rafael Celiz

UN TALENTO DORMIDO QUE FLORECIÓ EN PANDEMIA

“Mi mamá descubre que yo tenía condiciones y a los 9 años me manda a estudiar en un taller cerca de la casa de ella, donde fui hasta los 14 . Aprendí muchísimo, jamás me olvidé de esos años”, comienza recordando Rafael, cuando consultamos sobre su atracción al dibujo.

Dibujo de Maradona de Rafael Celiz (Gentileza Rafael Celiz)

Ese talento quedó escondido con la rutina diaria y en pandemia se retomó. “Me quedo sin trabajo, no tenía ingresos, y era desesperante porque tengo dos hijos. Entonces, mi madre me alienta a que me ponga a dibujar. No me animaba, pero dibujé a mis hijos y cuando lo publiqué me empezaron a encargar, y ahí empezó todo”, recuerda.

Respecto a su relación con el dibujo, Rafael dijo: “El arte cura. Es una frase que escuché muchas veces y no tengo dudas que es así”.