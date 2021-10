Una mujer cordobesa realizó una grave denuncia contra el dispensario de Estación Juárez Celman al que acusa de haberle negado atención médica que derivó en la pérdida de su bebé.

Así lo contó Brenda, de 21 años, quien tuvo un parto prematuro a los cinco meses en su propia casa y el bebé murió a los pocos minutos por la falta de ambulancia para trasladarlos.

Su pareja, Claudio, contó este jueves que a ella “la llevaron al dispensario y la enfermera no la quiso atender”. Nos dijeron que tenía que ir al Neonatal, pero no teníamos como llevarla. Llamamos a la ambulancia y no venía”, lamentó en declaraciones a El Doce.

Testimonios desgarradores

Por su parte, la tía de la joven comentó: “Llamé y grabé la llamada con la doctora. Decía que no se podía mover porque estaba sola. Les dije que si no querían asistir iba a llamar al 101 para que la ayudaran. Sin embargo, la ambulancia recién llegó una vez que el bebé estaba muerto”, relató.

“Es un golpe duro. El bebé estaba con vida. No quiero que quede así como si nada”, finalizó con todo el dolor a cuestas.