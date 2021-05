Un ex funcionario del Gobierno de Córdoba es acusado de haber pretendido saltear el orden para ser vacunado contra el coronavirus en Villa Dolores, en otro escándalo más relacionado con las vacunaciones.

De acuerdo a testimonios de empleados municipales de esa ciudad, Jorge Pratolongo, quien se desempeñó como vocal de la Agencia Córdoba Deportes, se presentó en el centro de vacunación y habría exigido ser vacunado pese a que no le correspondía, en un mal comportamiento que luego comentaron a través de las redes sociales de Internet.

Los empleados acusan que no quiso respetar el orden de las personas que aguardaban para ser inoculadas y que regresó a las horas, increpó a una empleada y finalmente recibió su segunda dosis al otro día.

Sobre el incidente, Gustavo Formini, empleado municipal de Villa Dolores, dijo que “se enojó, increpó a una compañera y la trató tan mal que la chica terminó con una crisis de nervios” y detalló que “metió el pecho diciendo que era funcionario de la Agencia Córdoba Deportes”, comentó a El Doce este viernes.

Al respecto, el funcionario se defendió y aseguró que “fui en el horario correcto, la joven me dijo que había mucha gente y volviera cerca de las 13. Volví 12.15 y estaba cerrado. Le dije que no me parecía correcto, en ningún momento maltraté a nadie”.