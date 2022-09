Córdoba: fue a buscar una pasajera al Aeropuerto y un taxista lo golpeó salvajemente

El chofer de una agencia de viajes denunció que este martes por la mañana fue golpeado salvajemente por un taxista en el Aeropuerto de Córdoba. El hombre, que prefirió resguardar su identidad, aseguró que las amenazas son constantes en el Ambrosio Taravella.

“Como un día normal, llegué al aeropuerto, subí a la pasajera y sus maletas. Mientras tanto, un taxista me insultó y amenazó”, relató la víctima, que presta su servicio para una agencia turística de Carlos Paz.

“Se me acercó, me pegó en la mandíbula y me noqueó”, recordó el sujeto en diálogo con El Show del Lagarto. Luego de volver a tomar conciencia, entró al edificio e hizo la denuncia correspondiente ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En este sentido, aseguró que todo quedó registrado en las cámaras del lugar.

La víctima narró que fue trasladado a una clínica del centro, donde le diagnosticaron un traumatismo de cráneo severo. “Anoche me dieron el alta, pero con una serie de alertas. Estoy en cama y por una semana no puedo trabajar”, explicó.