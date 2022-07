Los padres de Bautista, el niño que falleció tras ahogarse con un chupetín en su colegio, denunciaron a la exClínica Privada Ricchieri que se negó a atenderlo. La demanda fue efectivizada por presunta negligencia y abandono de persona.

Tras caerse con el chupetín en la boca, el pequeño, de 10 años, fue trasladado desde el colegio Fasta Villa Eucarística hasta ese nosocomio y ante la negativa siguió su camino hacia el Hospital Ferreyra. “Un guardia no identificado por el momento, lo detiene (a uno de los profesores) en su marcha y le dice que no los podía atender. Que sigan al Hospital Ferreyra, sin ninguna justificación, y desatendiendo el momento de suma urgencia”, indicó el abogado de la familia Carlos Nayi.

“Pese a que los maestros explicaron la gravedad de la situación y la extrema necesidad de recibir la atención, la negativa a la atención fue contundente”, agregó el letrado. Y explicó que si bien llegó con signos vitales al establecimiento dependiente del Hospital Privado, “ya se había perdido tiempo esencial para la vida del niño”.

Desde el Privado, explicaron que la exclínica denunciada penalmente “sólo funciona un anexo de internación del Ferreyra, que no tiene guardia externa, equipamiento y guardia pediátrica ni atención al público”. En este sentido, sostuvieron que no es correcto afirmar que no se lo quiso atender, sino que no se tenían elementos para hacerlo.