Una mujer denunció a un local comercial de barrio Centro, luego de que su mochila desapareciera de uno de los lockers del lugar. El hecho ocurrió el pasado viernes, y la denunciante asegura que le sustrajeron poco más de 37 mil pesos, tarjetas, el DNI y hasta una tablet.

Es común que los comercios cuenten con una serie de lockers o “cajas de seguridad”, donde los compradores deben dejar sus pertenencias previo al ingreso. Estos lugares cuentan con una llave, que mantiene la seguridad del espacio. Pero eso no le pasó a Dayana Cassataro quien dejó su mochila y cuando salió del lugar, se dio con que sus pertenencias ya no estaban.

“Voy a buscar al casillero la mochila con mis pertenencias para pagar y no la encuentro. Me habían robado”, relata la joven auxiliar de enfermería, quien el pasado viernes fue a comprar un regalo hasta el local de ropa deportiva Dexter, ubicado 9 de Julio y Rivera Indarte.

Según comentó la joven, dejó su mochila en el locker número nueve y lo cerró con llave. “Si no lo cierro, no me da la llave. Ya había elegido el regalo para mi papá, y cuando voy a buscar la mochila, no la encuentro”, dijo a La Voz.

“El guardia me miraba con desconfianza. La encargada desconfiaba de mí”, comentó Dayana. “Como no hacían nada, llamé a la Policía, que le tomó los datos al guardia”, agregó. Precisó que le sustrajeron poco más de 37 mil pesos, tarjetas, el DNI y hasta una tablet que estaban guardados en el casillero.

Investigación en curso

Tras la situación, la joven denunció el hecho en la Unidad Judicial N°1, pero señaló que hasta ahora no obtuvo respuestas del local ni de la investigación policial. La causa está en manos del fiscal Distrito 1, Turno 3, José Mana.

Cuando ocurrió el hecho, el local contaba con una cámara activa. “Me la estuvieron mostrando. La cámara muestra todo de muy de lejos, no se ve bien. Entra y sale gente constantemente”, señaló. “Estoy indignada por el maltrato”, se quejó la joven.

Según precisaron, la mujer demandará a Dexter por el “destrato”, denunció su abogado, Carlos Nayi. Además, el letrado anticipó que pedirá el secuestro del video del circuito cerrado del local (del viernes pasado) para que sea sometido a un peritaje que permita esclarecer el hecho.