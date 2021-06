La Policía de Córdoba detuvo al presunto delincuente que asaltó, hirió y se burló de un taxista, días anteriores. El joven tiene 18 años y fue aprehendido cuando caminaba por la vía pública en barrio Yapeyú, este jueves al mediodía.

El asalto ocurrió el pasado miércoles a la madrugada, cuando una pareja de ladrones subieron a un taxi en una esquina de Nueva Córdoba y pidieron ir hacia barrio Alto Alberdi, a donde revelaron sus verdaderas intenciones y lo atacaron. “Me disparó en la pierna derecha, me puso el revolver en la cabeza y la chica me abrió la puerta del conductor y me empezó a sacar las cosas”, relataba la víctima a Cadena 3.

Pero, el hecho no quedó sólo ahí sino que cuando la víctima llegó a la casa, el delincuente le envió mensajes de WhatsApp desde el teléfono que le robó para burlarse: “Me dice que puede devolver las cosas si le pago un asado”, relataba el conductor.

Según puntualizaron desde la Policía, la detención partió de la fiscalía de Rubén Caro, quien investiga el hecho delictivo. “En una destacada actuación de la División Investigaciones y la División Robos y Hurtos de la Policía de la provincia de Córdoba, se procedió a la detención del autor del robo al taxista en la vía pública”, confirmó el fiscal a Cadena 3.

Y añadió: “Estamos tratando de rastrear todos los antecedentes del sujeto”. En tanto, de la mujer cómplice no se sabe su paradero y continúa prófuga.