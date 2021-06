Las estafas en Córdoba son una problemática difícil de erradicar. Incluso, todas las semanas, es noticia uno de estos engaños. En este caso, la víctima fue una mujer de 73 años, a quien le vaciaron su caja de ahorros y le solicitaron un préstamo a su nombre. Ella y su abogado aseguran que el banco es responsable.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: la estafaron por teléfono, en 134 mil pesos

La noticia fue difundida por Cadena 3 y tiene como protagonista a Silvia Filloy, una mujer que notó que su cuenta -donde percibe sus haberes jubilatorios- había sido completamente vaciada. Lo particular de este caso es que la mujer no tiene home banking, y las trasferencias fueron a través de esta vía, por lo que la damnificada afirma que el banco es responsable.

Además de faltarle los cerca de 200 mil pesos que tenía en su caja de ahorros, Filloy notó que se había solicitado un crédito por casi 300 mil pesos, por lo que la estafa ascendería a medio millón de pesos.

“Tengo una caja de ahorros donde se me depositan los haberes jubilatorios, cuando el 11 de junio voy a retirar me entero que sólo tenía tres pesos y que me habían sacado crédito por 290 mil pesos”, relató la mujer a Cadena 3.

“No tengo home banking, no tengo coordenadas, nunca operé online, me crearon un home banking”, aseguró Filloy. En tanto, su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, señaló: “La estafaron enormemente, reclamó en el banco y éste no le reconoce los daños”.

//Mirá también: Córdoba: detuvieron a una mujer de 63 años, acusada de estafar a sus vecinos

“El caso es clarísimo, la señora no tenía home banking, por lo tanto, no existe la posibilidad de que ni por error, ni por engaño, haya dado sus claves”, explicó. Y aseguró: “La señora tiene una caja de ahorro, no tiene home banking, y su dinero desapareció, obviamente el banco es responsable”.