Una confusa situación se dio en la madrugada de este jueves cuando un joven de 18 años terminó muerto por un disparo en la cabeza. Desde el Departamento de Homicidios de la Policía intentan dilucidar en qué situación se dio el fatal desenlace ya que hay versiones encontradas.

El hecho se produjo en calle Río Negro 1.210, donde un vecino escuchó una detonación de un disparo de arma de fuego. En el lugar se encontraba un joven tendido sobre la carpeta asfáltica con el casco colocado. El servicio de emergencias 107 confirmó la muerte y señaló que no se observaron rastros de sangre en el lugar.

Según las primeras versiones, la joven víctima, identificado como Gabriel Emiliano Césare, viajaba como acompañante de una moto y en un intento de robo, la víctima del asalto le habría disparado.

Versión familiar

Rosalía, la tía del joven, dijo que su sobrino fue asesinado de un disparo en la cabeza. “Lo que sabemos es que en teoría él robó o quiso robar a un muchacho en una moto. Aparentemente, este muchacho le pegó un disparo en la cabeza a mi sobrino. La Policía nos informó eso”, declaró a radio Mitre.

“Debería haber una denuncia de que quiso robar. A dónde está ese hombre que, en teoría, le pegó un tiro en la cabeza a mi sobrino. Queremos saber quién lo mató”, exclamó.

Y agregó: “Estaba con unos amigos y pasó por acá en la moto, pero no sabemos más nada. Salió a comprar o no sabemos a qué, pero nos encontramos con esto. Tiene un disparo en la cabeza”.

La madre de Gabriel dijo también a radio Mitre: “Se dice que quiso robar a otros dos en una moto, esos dos se bajaron, le metieron un tiro y quedó tirado acá. Pero no hay denunciante, no hay denuncia, no hay nada pero hay un asesino que no está”. La mujer dijo que la moto no era de su hijo.