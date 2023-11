Conflicto en Israel: fue liberada la cordobesa secuestrada junto a sus hijas por Hamas

Tras unos días de tregua humanitaria en la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas liberó a 11 rehenes, entre los cuales se encuentran seis argentinos. A su vez, entre los argentinos, está la cordobesa Karina Engel y sus dos hijas, Mika y Yuval, de 18 y 11 años respectivamente.

La mujer de 50 años, estaba en el kibutz Nir Oz, uno de los blancos de Hamas el 7 de octubre. La comunidad fue quemada por completo por los terroristas, quienes asesinaron a 25 personas y otras 80 están desaparecidas. El esposo de Karina, aún continúa secuestrado.

HAMAS LIBERÓ A LA CORDOBESA SECUESTRADA

El Ejército de Israel anunció este lunes que los liberados están siendo trasladados a territorio israelí, en el marco del cuarto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos, en paralelo a un alto el fuego temporal. Se prevé que los rehenes sean llevados a distintos hospitales del país para ser sometidos a análisis médicos y reencontrarse con sus familiares.

Karina, la cordobesa liberada, es contadora, vive y trabaja en Nir Oz. Junto a su hermana Romina, viven en Israel desde hace muchos años. “Nos despertamos a las 6.30 con las sirenas por los ataques”, recordó Romina en diálogo con El Doce. “Cuídate, porque escucho tiroteos y gritos en árabe”, expresó Romina antes de cortar con su hermana en lo que fue la última charla previa a su desaparición.

“Cuídate, porque escucho tiroteos y gritos en árabe”, expresó Romina antes de cortar con su hermana en lo que fue la última charla previa a su desaparición. “No es fácil estar en una situación así. Estamos acostumbrados a entrar al refugio cuando suenan las alarmas, pero no a algo como lo que pasó: tuvimos que cerrar ventanas, persianas, estar en silencio y sin luz para que creyeran que no había nadie en en la casa”, dijo Romina a La Voz sobre cómo vivió los días sin su hermana.