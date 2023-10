Habló la hermana de la mujer de Córdoba secuestrada por Hamas: ”Había salido de un cáncer hace poco”

Romina Schwalv es la hermana de Karina Engelbert, la cordobesa secuestrada junto a su familia por el grupo Hamas en el inicio de la guerra con Israel. En las últimas horas, la mujer habló y contó que la desaparecida “había salido de un cáncer hace poco”.

Karina tiene 51 años y estaba en el kibutz Nir Oz, uno de los principales blancos de Hamas el pasado 7 de octubre, con su esposo Ronen y sus hijas, Mika, de 18 años, y Yuval, de 11. Ella y Romina son dos de cinco hermanos que, junto a sus padres, emigraron de Córdoba a Israel hace 35 años.

Karina Engelbert junto a su esposo y sus dos hijas. La familia entera está desaparecida desde el atentado de Hamas al kibutz Nir-Oz.

Karina es contadora, vivía y trabajaba en Nir Oz desde hace varios años, antes del 7 de octubre. Por su parte, Romina es maestra del jardín de infantes de ese mismo kibutz, al que iba todos los días a trabajar.

HABLÓ LA HERMANA DE LA CORDOBESA SECUESTRADA POR HAMAS

“Nos despertamos a las 6.30 con las sirenas por los ataques”, recordó Romina, quien estaba en Ofakim, a pocos kilómetros de la ubicación de su hermana, en diálogo con El Doce. En este marco, recibió un mensaje de su hermana en tono de broma “mañana no trabajas”.

Con el correr de las horas, se dieron cuenta de que el ataque armado era una incursión e inicio de una guerra. “Cuídate, porque escucho tiroteos y gritos en árabe”, expresó Romina antes de cortar con su hermana en lo que fue la última charla previa a su desaparición.

Karina Engelbert junto a sus dos hijas. La familia entera está desaparecida desde el atentado de Hamas al kibutz Nir-Oz.

“No es fácil estar en una situación así. Estamos acostumbrados a entrar al refugio cuando suenan las alarmas, pero no a algo como lo que pasó: tuvimos que cerrar ventanas, persianas, estar en silencio y sin luz para que creyeran que no había nadie en en la casa. Siento que estoy en una película de la que no puedo despertar”, dijo Romina a La Voz sobre cómo son sus días ahora.

Karina Engelbert

“Hasta ahora no pude salir de la casa. Sólo mi marido fue a trabajar o al súper. Toda la ciudad está casi desierta, con todo cerrado. Hay gente que se pudo ir”, describió.

Por otro lado, desde el gobierno israelí solo le informaron a Romina que “creen que están secuestrados, pero no es algo concreto todavía”, según sus palabras. “La localización del celular de mi hermana y su marido está en Gaza”, reveló.

Por último, afligida y consternada por todo lo ocurrido, Romina contó que Karina “recién había salido de un cáncer. Luchó como una leona, y ahora está luchando allá”.