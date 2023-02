Con Julián Álvarez como titular, Manchester City visita a Bournemouth por la Premier League

Manchester City visita este sábado a Bournemouth en el marco de la fecha 25 de la Premier League. El entrenador catalán de los celestes, Josep Guardiola, decidió que Julián Álvarez sea titular.

Luego del partido de ida por los octavos de final con el RB Leipzig, el conjunto skyblue se mide desde las 14.30 con los “cherries” que tienen al defensor argentino Marcos Senesi. Ambos buscarán un triunfo para distintos objetivos.

Los titulares del Manchester City para el duelo por la fecha 25 de la Premier League. Foto: Manchester City

Por un lado, el conjunto que está segundo con 52 puntos intentará recortar distancias del puntero Arsenal, que cuenta con 57. Del otro, los locales quieren hacerse fuertes de local y alejarse de la zona de descenso, ostentan 21.

Manchester City y Arsenal pelean mano a mano la Premier (AP)

Por qué Guardiola no alineó a Álvarez en su visita a Alemania

En la rueda de prensa previa el encuentro de este sábado, Guardiola reveló porque el oriundo de Calchín no tuvo minutos contra los alemanes en el cotejo del miércoles. ““Estuve a punto de poner a Julián en la segunda parte cerca de Erling (Haaland) para ser más agresivos, pero concedimos un gol”, reveló.

“Mis expectativas no eran altas. No pensé en venir y ganar 0-4, ni por un segundo. El partido que tenemos que jugar es a dos partidos, 180 minutos. No quiero perder 4-3, 4-0 aquí”, concluyó el profesional sobre la llave que se definirá en el Etihad Stadium.