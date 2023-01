Un reconocido entrenador escocés se arrepintió de rechazar a Julián Álvarez

Julián Álvarez es una de las grandes promesas del fútbol argentino que llegó al máximo nivel del fútbol europeo. En los últimos días, un reconocido entrenador escocés confesó que se arrepintió de rechazar al delantero cordobés.

“Pensé que quizás no era lo que estábamos buscando”, dijo el actual entrenador del West Ham, David Moyes, en diálogo con Podcast The Dairy of A Ceo. Previamente, le preguntaron ”¿Cuándo sientes que te equivocaste en la contratación de un jugador?” y lanzó esa sincera respuesta.

David Moyes, actual entrenador del West Ham United. Foto: West Ham United

Luego, el hombre de 59 años explicó cómo conoció el perfil del por entonces delantero de River Plate. “Tenía un nuevo scout y me dijo: ´Deberías ir por Álvarez de River´”, contextualizó. En ese momento, destacó que era muy bueno técnicamente.

El escocés se sinceró sobre el truncado fichaje del cordobés. Foto: ESPN Captura de pantalla

“Tuve cientos de: ‘No, no creo que sea lo suficientemente bueno’. En ese momento, teníamos a Michael Antonio, que estaba haciendo las cosas bien, y dudé”, concluyó uno de los referentes del deporte en el viejo continente.

Michail Antonio. Foto: Premier League

Quién es David Moyes, el técnico que rechazó a Julián Álvarez

David William Moyes es un exfutbolista y entrenador británico de 59 años. Actualmente, dirige al West Ham United de la Premier League. A lo largo de su carrera como DT, dirigió a Everton, Manchester United, Sunderland y Real Sociedad, entre otros.