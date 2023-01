Julián Álvarez y su “no lo puedo creer” a un mes de ser campeón del Mundo en Qatar 2022

Pasan los días y en Argentina sigue presente la alegría luego de la coronación de la Selección en el Mundial Qatar 2022. A un mes del hito, Julián Álvarez recordó qué sintió el 18 de diciembre, cómo es Lionel Scaloni y reconoce que aún no puede creer que es campeón del Mundo.

“Lo veo y no lo puedo creer”, confesó la Araña en un mano a mano con ESPN que fue compartido este miércoles. Al ser consultado por qué sintió en el momento que Gonzalo Montiel marcó el último penal ante Francia, reconoció: “Fue un momento inigualable donde logré mi sueño máximo”.

Montiel pateó el penal que cerró la tanda de penales y le dio el título a la selección. (Prensa Fifa).

Además, el delantero expresó que al igual que la mayoría de los argentinos, sigue viendo imágenes del trascendental encuentro ante los galos. “A medida que pase el tiempo vamos a tomar dimensión de lo que pasó y logramos”, reflexionó.

Locura por Argentina campeón del mundo: en Japón le pusieron la bandera argentina a Hachiko. Foto: Archivo

El mensaje de Marcelo Gallardo

“Me felicitó y me dijo que se sentía orgulloso”, narró el exdelantero de River Plate sobre su tutor en la institución millonaria, Marcelo Gallardo. Es que, el entrenador le envió mensajes a lo largo del torneo en Medio Oriente.

El joven goleador debería ausentarse de River por Eliminatorias. / Gentileza

Cómo es Lionel Scaloni

Por otro lado, a Álvarez le consultaron por el entrenador que cortó la sequía mundialista de 36 años, Lionel Scaloni. “Es un entrenador sincero, serio y ordenado que te da las herramientas justas y necesarias para salir a la cancha y afrontar el partido de la mejor forma”, aseveró.

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022. (AP) Foto: Agencia AP

Cómo afrontó Álvarez el inicio de la Copa del Mundo

El joven sabía que no arrancaría de titular en el conjunto nacional, pero siempre intentó “estar en las mejores condiciones porque nunca se sabe qué va a pasar”. Con el correr de los encuentros y el estado físico de algunos compañeros, se ganó estar en el once inicial.

“Traté de prepararme para estar lo mejor posible en los minutos que me dieran. Sabía que no me iba a tocar desde el arranque”, recordó. Además, indicó que su maratónico y “lindo” gol contra Croacia va a quedar por siempre en sus mejores recuerdos.

Álvarez marcó dos goles en la semifinal ante Croacia (AP).

Más adelante, le recordaron el video cuando tenía 11 años y decía que vestir la camiseta albiceleste era un sueño. “De mirar a la Selección desde casa, a representarla y ser parte de esto es un orgullo”, detalló el joven que cumplirá 23 años el 31 de enero.

Una de las promesas del fútbol estima que el grupo unido fue trascendental para la obtención en Qatar. En tanto, sintió que los festejos fueron una “locura muy linda que reflejó el logro”.

Por último, el actual jugador del Manchester City reveló qué le dijo Guardiola cuando volvió a Inglaterra como campeón del Mundo:” Me felicitó, me dijo que estaba orgulloso por lo hecho y por mi participación”.