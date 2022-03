Javier Villarreal se dará un gusto más en su vasta carrera, incluso después de haberse retirado. Es que a los 43 años retomará la actividad para defender la camiseta del Deportivo Norte de Alta Gracia, su ciudad, y jugar en la Liga Cordobesa.

Iniciado en Talleres, ascendió a Primera en 1998 frente a Belgrano, club en el que también jugó. Volvió a Talleres en el tramo final de su carrera y subió del Argentino A a la Primera Nacional en 2013.

Javier Villarreal en su etapa en Boca Juniors. (Fotobaires).

“Villita” pasó por Boca Juniors en un exitoso ciclo entre 2001 y 2004, donde logró dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental, en 2003, ante el AC Milan de Italia. Y se desempeñó como entrenador en las Inferiores, en la categoría 2011.

Además pasó por el Grasshopers de Suiza, Colón, Racing de Avellaneda, Libertad de Paraguay, Banfield, Cerro Porteño, Nacional de Paraguay y Talleres, donde logró ascender a la B Nacional entre 2012 y 2013.

“Un desafío”

“Para mí va a ser un gusto, pero también un desafío. Calzarme esta camiseta que quiero y que respeto porque forma parte de lo más importante del deporte de Alta Gracia es para hacerlo bien”, remarcó Javier Villarreal en el portal AG Noticias.

“Me lo ofrecieron del club y pedí unos días para pensarlo. Finalmente me probé física y futbolísticamente y me di cuenta que tengo para aportar, y dije que sí”, completó el ex volante central, como si 43 años no fueran nada.

Con Deportivo Norte

Había asumido en este 2022 como coordinador de las inferiores de Deportivo Norte. A pedido de los directivos del club y el cuerpo técnico, aceptó jugar en Liga Cordobesa en el equipo de Alta Gracia que este sábado venció a Las Flores 1 a 0 por la segunda fecha del Toreno Apertura de la Primera B.

Villarreal no fue titular y se espera que pueda ponerse a punto e ingresar en la formación. En la tercera fecha, Deportivo Norte será local de Deportivo Alberdi. Con la nueva reglamentación de la Liga Cordobesa, este año cada club puede tener en cancha a un jugador de edad “libre”.