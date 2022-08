Colonia Tirolesa: sufrió un violento asalto, lo balearon y murió camino al hospital

Un fatal hecho de inseguridad se registró en Colonia Caroya, este fin de semana. Un vecino de la ciudad falleció el domingo por la noche tras ser baleado en la puerta de su domicilio, en un aparente asalto. Su hijo brindó un desgarrador relato y denunció la falta de seguridad en la zona.

El acto ocurrió en la zona rural, en el callejón Bustos a la altura del kilómetro siete. Según el parte oficial de la Policía, la víctima tenía 55 años y habría recibido tres disparos por parte de un sujeto que no pudo ser encontrado.

Según testimonios de la familia del hombre fallecido, habría sorprendido a una persona intentando robar en un galpón que posee en su propiedad. En ese contexto, la disputa terminó con el atacante disparando e hiriendo al dueño de casa.

El hombre murió tras un asalto en Colonia Tirolesa, consternación en la ciudad. (Radio Jesús María)

Como si fuera poco, de acuerdo con lo relatado a Mitre 810, no había ambulancias y fue cargado en un patrullero. Personal Médico constató que murió camino a un hospital como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Interviene la fiscalía de Instrucción a cargo de Enrique Scagliotti.

EL TESTIMONIO DEL HIJO DEL HOMBRE ASESINADO

Miguel, hijo de la víctima, afirmó a radio Mitre: “Mi viejo estaba en mi casa tranquilo y salió a cerrar los galpones, fue a buscar una tijera y cuando sale se encuentra con el choro este”. Y precisó que el ladrón: “Le pegó dos tiros en la pierna y después tiró otro más”.

“Hijo de puta, me reventaste la pierna”, escuchó decir a su padre. Ante esta situación, narró “me voy al dispensario a buscar una ambulancia y me decían que no, que tenía que informar primero la Policía; los policías ya lo habían cargado y en la ruta lo traspasan a la ambulancia, cuando lo cruzan, ya había fallecido por un paro”.

“La Policía no anda, no viene, tenemos los cartuchos colgados en el portón para que sepan que no se tienen que meter, es más el viernes mi hermano cruzó a la misma persona“, añadió indignado. “Mi mamá está destrozada”, contó. Como si fuera poco, Miguel no confía en el avance de la causa: “No van a hacer nada, nunca hicieron nada, no lo van a hacer ahora”.