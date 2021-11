Un hombre de 48 años falleció este jueves por la mañana mientras circulaba en bicicleta, aparentemente porque fue atropellado por un camión grúa. Justamente el papá del joven que manejaba el vehículo de mayor porte brindó detalles del accidente.

“Mi hijo venía circulando por Río Negro hacia Armada Argentina y venía la bici en el mismo sentido. Cuando mi hijo lo pasa siente un golpe de atrás y mira por el espejo y ve al hombre que cae al suelo”, arrancó explicando Teófilo al programa Despertate! por Telefé Córdoba.

La zona del siniestro. (La Voz/Nicolás Bravo)

Y agregó: “Cuando se bajó lo ve que se quejaba, intenta llamar al 107, no le atienden y justo pasa un guardia, van al CPC y buscan una ambulancia. Cuando llegó no tenía signos vitales el hombre. Cuando se bajó mi hijo si tenía vida. No sé cuánto habrá tardado la ambulancia, 20 minutos. Cuando vinieron no había nada que hacer”.

“Tenemos este camino que lo vengo a buscar yo, como tenía que ir más temprano, se vino en el camión, vino y pasó esto. Es una zona bastante complicada con el transito. No hay un semáforo o cámara que podamos decir algo. Vamos a ver con los peritos qué fue lo que le paso”.

Según los primeros detalles, el hombre fallecido vivía en barrio Los Gigantes y tenía 48 años.