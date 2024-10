Chocó a un perro, bajó a auxiliarlo y fue atacado a piedrazos en Córdoba

El sábado 28, un insólito hecho de violencia se vivió en la ciudad de La Falda, al interior de Córdoba. Pasado el mediodía, un hombre chocó a un perro y esto desencadenó en la violenta reacción de un vecino.

La secuencia tuvo lugar en el cruce de la ruta 38 con el semáforo central de La Falda.

CHOCÓ A UN PERRO Y LO ATACARON A PIEDRAZOS EN CÓRDOBA

La víctima, Diego, relató que un perro se le cruzó en el camino, no llegó a frenar y lo chocó de costado. El can huyó y se escondió en un comercio cercano. El hombre dijo a El Doce que detuvo la marcha y bajó del vehículo a auxiliarlo.

En ese momento, un vecino se acercó a pegarle piedrazos en la espalda y le destruyó varios vidrios de su camioneta. “Fue demasiado violento, no me lo esperaba. Nunca imaginé que me molieran los huesos así”, recordó.

Diego también se refirió a qué pasó con el perro chocado: “Vino el grupo de Seguridad Animal de La Falda y se lo llevaron, después no pude saber cómo siguió”.