Caserio apuntó contra Schiaretti: “Parece que sus únicos enemigos somos nosotros, los peronistas”

En un momento complejo para el PJ provincial tras el escándalo que envuelve Oscar González, el Frente Peronista Cordobés, conducido por el exsenador Carlos Caserio cuestionó al gobernador Juan Schiaretti y exhortó al Frente de Todos local a trabajar para ir con candidatos propios a las elecciones provinciales del año próximo.

El espacio que conduce Caserio hizo una demostración de fuerza el sábado último con un plenario en la ciudad Embalse, donde concurrieron un millar de militantes peronistas y más de 30 intendentes y jefes comunales, según los organizadores.

Cuestionamientos. En el plenario del Frente Peronista Cordobés se escucharon muchas críticas al Gobierno provincial. Caserio pidió que el FDT arme listas propias.

En ese contexto, el exsenador fue el orador central, con un discurso en el cual reivindicó al fallecido exgobernador José Manuel de la Sota y cuestionó con dureza al actual mandatario provincial.

“El PJ cordobés debe a volver a sus fuentes, como lo impulsó el compañero José Manuel de la Sota, como la columna vertebral de Unión por Córdoba, que llevó a triunfo a nuestro partido”, afirmó el expresidente del PJ provincial.

Las críticas de Caserio a Schiaretti

“Hay que preguntarle a todos nuestros compañeros si se sienten representados por un Gobierno provincial que parece desconocer las ideas y no dice que es peronista. Es más, parece que el gobernador se siente más cómodo hablando con dirigentes macristas o radicales como (Facundo) Manes”, comenzó manifestando Caserio.

Y continuó: “Sinceramente, quiero preguntarme con ustedes si el gobernador Schiaretti quiere ganar en Córdoba. Cuando va a Buenos Aires lo único que hace es cuestionar al Gobierno nacional, que es peronista. Siempre da la impresión que está más cerca del macrismo que de este gobierno peronista del Frente de Todos, que tiene dificultades, pero siempre demuestra que gobierna para los más débiles”.

En línea con este cuestionamiento al schiarettismo, Caserio exhortó al Frente de Todos cordobés a trabajar para armar listas propias, de cara a las elecciones provinciales que vienen.

“Cuando el gobernador habla en Córdoba parece que sus únicos enemigos somos nosotros, los peronistas, y no los opositores (Luis) Juez y (Rodrigo) De Loredo. Les digo al resto de los compañeros del Frente de Todos que no hay que esperar que llamen desde el Centro Cívico, porque no lo van a hacer. Hay que trabajar para tener candidatos propios el año que viene”, gritó Caserio.

Los políticos presentes en el evento

En la primea fila los escucharon dirigentes del Frente Peronista, el intendente anfitrión, Federico Alesandri; Fabián Francioni (Leones); Fabricio Díaz (Capilla del Monte); Rubén Ovelar (La Cumbre); Rodolfo Filipponi (Pascanas) y Silvio Quiroga (Villa Huidobro), entre otros, que integran el bloque en la Mesa Provincia-Municipios.

Además, estuvieron los dos legisladores del bloque propio en la Legislatura, Mariana Caserio y Miguel Maldonado. También los capitalinos Olga Riutort y Héctor Lobos. Y dirigentes gremiales como Juan Monserrat (UEPC) e Ilda Bustos (Gráficos).