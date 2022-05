“Era cuestión de que entrara una. Entró pero muy al final, si era cinco minutos antes a lo mejor alcanzaba el tiempo para ganarlo”. El resumen de Carlos Bossio, técnico de un Racing que mereció más en Nueva Italia ante Sarmiento de Resistencia, y debió conformarse con el empate 1 a 1 en tiempo adicionado. Para seguir punteros en la Zona Norte con 21 unidades (Central Norte es escolta con 19), y sostener un invicto como local de más de dos año.

“Más allá del gol tenemos que estar tranquilos, porque fuimos por el triunfo en todo momento. A veces mal, a veces por donde no era, a veces acelerados pero lo buscamos siempre. El equipo no bajó lo brazos hasta llegar al gol”, añadió el técnico Albiceleste, sobre el tanto conseguido por el ingresado Mateo Suárez a los 46 minutos.

Chiquito también se refirió al gol anulado a Facundo Rivero al promediar el segundo tiempo. “En la cancha me dio la sensación de que no era off side del Tucu. Después la vi de nuevo y estaba habilitado por lo menos un metro”, enfatizó.