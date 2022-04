El puntero Racing enfrentaba al último, Juventud Unida, y plasmó la diferencia en la tabla con un categórico 3-0, para seguir al tope de las posiciones en la Zona 2 del Federal A.

Le llevó un tiempo romper el cero, pero cuando lo hizo goleó. Así lo analizó su técnico, Carlos Bossio. “Muchas veces no se puede convertir de entrada y es cuando más paciencia hay que tener, insistir hasta que se abre el arco. Ahí se desordena un poco el rival y nosotros mantenemos la presión. Nuestra gran virtud es buscar siempre el arco de enfrente. Por eso vinieron los goles y pudieron ser más”, señaló el DT en Planeta Racing.

“El equipo trabaja defensivamente muy bien y eso garantiza el cero en el arco propio. Y en ofensiva contamos con un montón de variantes para lastimar al rival”, remarcó Chiquito.

Sobre el plantel conservador del dueño de caso, que no sumó puntos todavía en el torneo, observó: “Nos jugaron con cinco volantes, había que saltear ese cerrojo y no fue con el juego que más no gusta. Hubo que cambiar la forma de plantear el partido. Tenemos a Alan (Murialdo) que puede aguantar y peinar, y nos permitió jugar de otra forma. Los goles vienen porque se buscan”.

Después de varios partidos volvió a ingresar Mariano Martínez, un referente del plantel. “Tratamos de que estén todos bien y que tengan minutos minutos en cancha porque todos van a ser importantes. Cualquiera puede puede jugar, es un plantel muy rico, muy sano”.

Juegan el viernes

Racing volverá a ser local el próximo viernes ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, que tuvo fecha libre. Otra vez en el estadio Kempes por el resembrado en el Miguel Sancho.

“Nos encanta que el hincha esté enganchado con este equipo y que haya fiesta. Para nosotros la fiesta es después de los 90 minutos y con la misión cumplida”, apuntó Bossio.